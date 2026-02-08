Por Amaurys Florezan

Nuevamente el Instituto Oncológico Regional del Cibao se encuentra en el “ojo del huracán” debido a los escándalos por aumento salarial y nombramientos ante las graves crisis que afecta al centro sanitario.

,

Y es que nuevo escándalo está encabezado por Francisco Hernández Jaquez, administrador Instituto Oncológico Regional del Cibao, quien se aumentó el sueldo a RD$350 mil pesos mensual.

No conforme a eso, Hernández Jaquez saturó la nomina del centro sanitario con otros nombramientos de varias colaboradores como un asistente y un chofer privado, además de cambios mobiliarios en su oficina por más de RD$250 mil pesos que llaman la atención.

Está situación genera seria sospechas, debido a la cantidad del personal médicos despedidos sin justa razón.

La interrogante de los pacientes es ¿cómo un centro que supuestamente se encuentra quebrado?, puede pagar a un administrador RD$350 mil pesos y realizar remodelación de una oficina por más de 250 mil pesos, entre otros gastos.

Los exorbitantes gastos del administrador del Instituto Oncológico Regional del Cibao, Francisco Hernández Jaquez, han llamado la atención de los pacientes, quienes piden a las autoridades investigar mediante auditoría los gastos económicos del centro sanitario.

Se recuerda que la entidad Cibaeño Contra el Cáncer denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) que más de 20 personas fallecieron entre el 2024 y el 2025, en el quirófano y la unidad de cuidados intensivos (UCI), por negligencia y mala práctica médica en Instituto Oncológico Regional del Cibao