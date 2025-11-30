Fuente Externa

SANTIAGO, R.D. El Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO) informó que trabaja en la producción de 15 millones de plántulas o plantas jóvenes de tabaco para la Zafra Tabacalera 2025-2026.

Iván Hernández Guzmán, director de la institución, indicó que dicha producción será utilizada para la siembra de más de 10,000 tareas de tabaco y serán comercializadas a bajos costos a pequeños productores.

Hernández Guzmán inició la distribución de 160 mil plántulas de la variedad IT-154

que son comercializadas a 35 pesos la unidad, un 61 por ciento menos que en el mercado local, gracias a un subsidio otorgado por la Presidencia de la República.

El funcionario destacó que dicha variedad es de alta calidad, producen una hoja de tabaco con excelente textura, olor y sabor y son producidas en coordinación con la compañía Transplanta.

Indicó que en la actual Zafra se tiene previsto sembrar más de 160 mil tareas y producir 350 mil quintales de tabaco. El INTABACO también apoya a los productores en asesoría técnica, fumigación, arado de tierras, gestión para facilidades de financiamientos y otros servicios.

Anunció que la institución tiene previsto producir más de 15 millones de plántulas para la actual zafra tabacalera que pueden ser utilizadas para la siembra de 9,000 tareas.

En el acto de inicio de entrega de plántulas participaron otros representantes del #INTABACO como son Isidro Tavárez, director Agrícola; Tirso Ramírez, encargado de Investigación; Cristóbal Taveras, subdirector Agrícola; Ernesto Pérez, responsable del Sistema Georreferenciado; Richard Pérez, encargado de la verificación del estado de las plántulas; Así como José de Moya y Elman Martínez, director y gerente de producción de Transplanta.