Internacionalmente exigen al Presidente Dominicano, Detener Expulsiones masivas de Haitianos

EEUU,.- Comisiones de Activistas solidarios con el pueblo haitiano en el marco de la campaña “Solidaridad Haitiana-Dominicana”, se presentaron en los consulados de República Dominicana, ubicados en Boston, en el Bronx y en Puerto Rico para depositar una carta dirigida al presidente Luis Abinader Corona, donde exigen detener las inhumanas deportaciones masivas de haitianos hacia su país.

En Boston, activistas comunitarias lograron hablar con el Cónsul General de RD en Boston y su Vice Cónsul, sobre la carta y el tema de las deportaciones masivas y la violencia racista. El Cónsul negó que haya políticas discriminatorias en RD, y les dijo que cualquier violencia fascista o racista solo representa “núcleos pequeños”, no un problema sistemático. Además, el representante del Gobierno dominicano culpó a la cultura política haitiana, las élites haitianas y la comunidad internacional por la situación migratoria. Eventualmente, declaró que la RD “tiene el derecho de defenderse”, un dicho que popularizó Israel, en relaciono a sus crímenes contra el pueblo palestino. Los activistas salieron con un compromiso, por parte del Cónsul General en Boston, que enviaría la carta al presidente Abinader.

En el Bronx, sorprendentemente les fue aplicada la misma discursiva de los tradicionales grupos fascistas de República Dominicana, con voz alta fueron acusadas de pro haitianas, los invitaron a llevarse a haitianos para sus casas, y dijeron que protestaran para que Donald Trump no volviera a la presidencia por haber hecho lo mismo que está haciendo Abinader. En un acto de intolerancia antidemocrática, tomaron la entrega de la carta, según dijo supuestamente el Cónsul, como una agresión a la República Dominicana. Finalmente se negaron a recibir el documento y activistas dejaron la misiva presidencial sobre el counter de recepción. En Puerto Rico a igual que en el Bronx se negaron a recibir la misiva al Presidente.

En la noche de éste jueves se desarrolló una pública y numerosa manifestación en contra de las deportaciones masivas en la calle 149a en el condado del Bronx, New York, EEUU, donde se exhibían carteles denunciando al presidente Abinader como racista, y en donde se levantaron voces en contra de las inhumanas deportaciones de más de 10,000 expulsiones semanales de haitianos del territorio dominicano.

Un agresivo grupo de fascistas que no le envidia nada a trumpistas, que por redes ya habían amenazado con agredir la manifestación, se presentó al lugar intentando boicotear la acción solidaria, amenazando a los manifestantes, y no llegó a mayor la agresión, por la intervención de la policía, con esa intolerante acción de atacar a manifestantes pacíficos y de defender las políticas racistas del gobierno de Abinader, muestran su profundo odio e histeria anti haitiana.

Organizadores de la campaña “Solidaridad Haitiana-Dominicana” aseguran que en los próximos días continuarán, entre otras acciones solidarias con el sufrido pueblo haitiano, las entregas de la carta para el presidente de la República Dominicana, a través de las embajadas y consulados de diversos países.

A continuación el texto de la carta:

Estados Unidos

24 octubre 2024

Señor

Luis Abinader

Presidente de República Dominicana

¡Detenga de inmediato las deportaciones masivas de los haitianxs y dominicanos desnacionalizadxs!

Reciba nuestros saludos. En apoyo a las organizaciones sociales dominicanas y haitianas, a las organizaciones sociales y de la sociedad civil internacionales y a los observadores interesados, demandamos que la República Dominicana detenga de inmediato las deportaciones masivas hacia la República de Haití, que en 17 días han deportado a 23,000 ciudadanos haitianos e incluso dominicanos negros. Las violaciones a la dignidad humana y a los derechos humanos que está sufriendo la comunidad haitiana y dominicanos “negros” – los que son perseguidos por la policía, el ejército y efectivos al servicio todos, de la Dirección General de Migración – son alarmantes. El Derecho Internacional y Convenciones Diplomáticas Internacionales, como la convención Non Refoulement (1951), prohíben las deportaciones masivas, y promueven la individualización de los casos de inmigrantes, así como que una persona que no tiene garantizada su vida en su país, no puede ser deportada. Su gobierno tiene que respetar la ley internacional y la Constitución y Ley de Migración de su propio país.

Señor Presidente es muy preocupante que “guaguas anunciadoras” estén promoviendo acciones de odio y violencia y llamen a sacar a haitianos, con mensajes parecidos a los que lanzó el tirano Trujillo de que ciudadanos haitianos estaban robando ganados, y dando ultimátum para que salgan del territorio dominicano y de lo contrario serían agredidos.

Es muy preocupante que reconocidas organizaciones paramilitares estén con toda impunidad promoviendo el odio y llamando a agredir a la comunidad haitiana.

Dados los ataques que está sufriendo el pueblo haitiano por bandas paramilitares que reciben armas desde Estados Unidos y que incluso penetran a Haití a través de República Dominicana -según informe ONU 2023- que han provocado que más de la mitad de la población haitiana esté sufriendo hambre y dos millones están en emergencia de hambre, exigimos no continuar expulsando a personas que al llegar a Haití, no tendrían seguridad alimentaria y pudieran ser víctima de la violencia. Esto es especialmente preocupante dado el apoyo de su gobierno a la ocupación ilegal de Haití por parte de Estados Unidos y Kenia.

Exigimos que de inmediato cese el discurso fascista de odios y las persecuciones de negros realizadas bajo perfilamiento racial, en donde hay denuncias que detienen hasta estudiantes en las escuelas, apresando niños, niñas y adolescentes, que no respetan horarios ni debidos procesos y penetran en las madrugadas a los hogares, expulsan embarazadas, madres recién paridas, denuncias que incluyen robos, atropellos, violaciones sexuales a mujeres y niñas, así como lanzamiento de inmigrantes de techos por parte de personal de Migración.

Levantamos las demandas del movimiento afro en República Dominicana, como la restauración plena de la nacionalidad a todos los dominicanos que la Sentencia 168-13 convirtió en apátridas. Que se respeten los derechos laborales, libres de trabajos forzosos y esclavizantes, restablecer todas las garantías constitucionales y las desmarcadas por el derecho internacional y la Carta Constitucional de las Naciones Unidas. Que todo el Estado trabaje para la erradicación del heredado racismo estructural en el Estado dominicano.

Demandamos que ante la denuncias de asesinatos contra ciudadanos haitianos por parte del cuerpo policial/militar, así como violaciones sexuales, robos, extorsiones: poner fin al estado de excepción de facto y restablecer todas las garantías constitucionales. En particular los siguientes artículos y reglamentos: el artículo 39 de la Constitución sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación, violado por el perfilamiento racial masivo en el país; los artículos 39 y 46 de la Constitución, violados por la detención arbitraria y expulsiones de personas dominicanas de ascendencia haitiana y la destrucción de los documentos de identificación de los inmigrantes haitianos y lxs dominicanxs detenidxs; los artículos 56 de la Constitución y el 134 del Reglamento de la Ley de Migración, violados por la separación de menores de edad de sus padres y su expulsión del país; el artículo 57 de la Constitución violado por el robo de las pensiones de los trabajadores cañeros retirados, y los artículos 61 de la Constitución y 134 del Reglamento de la Ley de Migración sobre la detención de mujeres embarazadas; los artículos 38 y 42 de la Constitución, violados por los maltratos físicos, reclusión en condiciones de hacinamiento e insalubridad, robos, extorsiones y demás ataques a la dignidad humana y a la integridad personal, de carácter sistemático en el marco de las deportaciones masivas; el artículo 44 de la Constitución, violado por los allanamientos de viviendas sin orden judicial; y los artículos 69 de la Constitución y 136 del Reglamento de la Ley de Migración, violados por la inobservancia del derecho a la defensa que viola el debido proceso.

Les recordamos que su país es signatario de la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que establece claramente las responsabilidades de las naciones firmantes. Ya en 2008, la República Dominicana no pudo proporcionar informes satisfactorios al Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR). El Comité también expresó una extrema decepción porque los informes presentados eran muy generales y carecían de los requisitos más básicos establecidos en las directrices del Comité.

Además, el Comité manifestó gran preocupación por las violaciones de derechos humanos que se estaban reportando en relación con los inmigrantes haitianos en la República Dominicana, solicitando más información sobre la situación y sobre las medidas tomadas para remediar. Su país no solo ha violado los tratados de la Carta de la ONU, sino también su propia Constitución.

Denunciamos las violaciones a la dignidad humana y a los derechos humanos, tanto como la retórica racista que fomenta violencia contra lxs haitianxs y lxs dominicanxs negrxs.

!Alto a las deportaciones masivas y la violencia racista!

Organizaciones que participaron en entregas, manifestaciones, o

Ayiti

● Groupe d’Appui aux Rapatriés et Refugiés (GARR)

● Plateforme des Organisations Haïtiennes des Droits Humains (POHDH)

● Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA)

● Mundo Haiti

Regional

● Asociación de los Pueblos del Caribe y ALBA

● World Beyond War – America Latina [Capitulo Colombia] Puerto Rico

● Comuna Caribe

EE.UU

● InCultured Company

● Rasanbleman Pou Ayiti

● Bronx Anti-War Coalition

● Black Alliance for Peace

● Black Alliance for Peace Solidarity Network

● BAP New York City

● Diáspora Pa’lante Collective [y Puerto Rico] ● Bronx Palestine Solidarity Committee

● Friends of Swazi Freedom

● Juventud Unida Por la Independencia [y Puerto Rico] ● All-African People’s Revolutionary Party

● December 12th Movement for Human Rights

● NYC Rev Youth

● Spirit of Mandela

● Black Men Build

● Peoples’ Senate

● The People’s Forum

● Anti Displacement NYC

● Organización ESCAPE

● Women’s International League for Peace and Freedom, DC-MD-VA Branch

● Bethesda African Cemetery Coalition

● Malcolm X Commemoration Committee

● RAIS Popular

● MIT Coalition for Palestine

● Suffolk Students for Justice in Palestine