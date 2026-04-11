Intolerancia a la lactosa y algo más

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En los últimos años ha ganado popularidad la afirmación de que el consumo de leche en la adultez resulta perjudicial para los seres humanos. A esto se suma otro argumento frecuente: que somos los únicos mamíferos que continúan consumiendo leche después de la etapa de lactancia.

Antes de asumir estas ideas como verdades absolutas, conviene analizarlas desde una base científica.

Desde el punto de vista químico, los azúcares —identificados comúnmente por el sufijo “-osa”— cumplen funciones esenciales en el organismo. Entre ellos se encuentran la sacarosa, la glucosa (principal fuente de energía), la maltosa, la galactosa y la lactosa, siendo esta última el azúcar característico de la leche.

La Lactosa está compuesta por dos moléculas más simples: glucosa y galactosa. Para que el cuerpo humano pueda aprovecharla, debe descomponerse en estos componentes.

Este proceso ocurre gracias a la Lactasa, una enzima producida en el intestino delgado cuya función es dividir la lactosa, permitiendo su adecuada absorción. Cuando esta enzima actúa correctamente, la digestión de la lactosa se realiza sin inconvenientes.

Sin embargo, en algunas personas la producción de lactasa es insuficiente. En esos casos, la lactosa no se descompone adecuadamente y permanece en el sistema digestivo, lo que puede provocar síntomas como malestar abdominal, gases o distensión. Esta condición se conoce como Intolerancia a la lactosa.

Es importante precisar que esta intolerancia no implica que la leche sea perjudicial en sí misma, sino que responde a una característica particular del organismo. En otras palabras, el problema no radica en el alimento, sino en la capacidad individual para digerirlo.

Cabe señalar que las enzimas son proteínas que aceleran reacciones químicas en el cuerpo, y sus nombres suelen terminar en el sufijo “-asa”, como ocurre con la lactasa.

En conclusión, el debate sobre el consumo de leche en la adultez debe abordarse con base en evidencia científica y no en generalizaciones. La tolerancia a la lactosa varía entre individuos, por lo que su consumo debe evaluarse de manera personal.

El autor es profesor de Química de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.