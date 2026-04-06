Irán envía su propuesta para poner fin a la guerra que rechaza un alto el fuego

RT.-Irán ha presentado su respuesta a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, informa IRNA, citando a un reportero. Según la agencia, el país persa lo hizo a través de Pakistán.

El texto de la iniciativa, que consta de 10 párrafos, rechaza un alto el fuego, pero enfatiza la necesidad del fin definitivo de la guerra, respetando las consideraciones iraníes, explica IRNA.

La respuesta incluye una serie de demandas iraníes, entre ellas el fin de los conflictos en la región, un protocolo para el paso seguro por el estrecho de Ormuz, la reconstrucción y el levantamiento de las sanciones.

El medio señala que «la presentación de este texto tuvo lugar después de que Irán demostrara, una vez más, su superioridad en la guerra» y tras «el catastrófico fracaso de la operación estadounidense».

Irán: «El estrecho de Ormuz jamás volverá a ser como era, sobre todo para EE.UU. e Israel» Anteriormente, se informó que EE.UU. había remitido a Irán un plan de paz que consistía en 15 puntos y abordaba los programas nuclear y de misiles balísticos del país persa, dos temas clave en los que no existe consenso entre las partes. Sin embargo, este paso parece no haber tenido ningún efecto, ya que los combates continúan.

Tras la agresión estadounidense-israelí, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el de Omán, y anunció que no saldrá de la región «ni una sola gota de petróleo» por mar, lo que disparó los precios de los combustibles.

La jornada anterior, el presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzó un nuevo ultimátum a Irán, en el que él mismo dio a Teherán una fecha para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz. «¡Martes, 20:00 horas, hora del Este!'», escribió. Además, el mandatario soltó palabrotas por la situación en torno a Irán y amenazó a los «malditos locos» del país persa con que vivirían «en el infierno» si no abrían «el jodido estrecho». No es la primera vez que el inquilino de la Casa Blanca aplaza las fechas de sus ultimátums en lo que va de conflicto.

Irán, por su parte, promete que el estrecho de Ormuz jamás volverá a ser lo que era, especialmente para Washington y Tel Aviv. Las autoridades del país afirmaron también que están preparando un «nuevo orden» en el golfo Pérsico. Asimismo, Irán ha afirmado en repetidas ocasiones que no iba a renunciar de su programa nuclear pacífico.