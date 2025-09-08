Israel reduce a escombros uno de los edificios más altos de Gaza

RT

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) destruyeron el domingo pasado la torre Al-Ru’ya, el tercer edificio más alto en la Franja de Gaza. Las FDI aseguran que emitieron una alerta para que los civiles se refugiaran antes de bombardear dos veces el lugar. Con este ataque, la cifra de construcciones destruidas sería de al menos 50.

Los hechos ocurren en medio de la nueva campaña militar del país hebreo denominada ‘Carros de Gedeón II’ para tomar el control de la ciudad