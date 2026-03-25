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Santo Domingo.– El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y el Parque Zona Franca Las Américas (ZFLA) sostuvieron una reunión estratégica con el objetivo de fortalecer la vinculación entre la academia y el sector productivo, enfocándose en el desarrollo de capital humano especializado y la inserción laboral de técnicos en áreas tecnológicas de alta demanda.

El encuentro estuvo encabezado por el rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, junto a un equipo de autoridades académicas, y por el presidente ejecutivo de ZFLA, Bela G. Szabó, acompañado de directivos del parque industrial. Durante la jornada, ambas instituciones coincidieron en que la principal brecha que enfrenta el sector de zonas francas en la República Dominicana es la disponibilidad de talento técnico calificado, un factor clave para la atracción y sostenibilidad de inversiones.

El rector del ITLA destacó que la empleabilidad de sus egresados constituye un eje central de impacto social, al contribuir directamente a la reducción de la pobreza y al fortalecimiento del tejido productivo nacional. “Nuestro compromiso es formar talento altamente capacitado, alineado con las demandas reales del mercado laboral, y generar oportunidades que transformen vidas a través de la educación técnica”, expresó Jimmy Rosario Bernard.

En cambio, el presidente ejecutivo de ZFLA, Bela G. Szabó, subrayó la importancia de fortalecer la colaboración con el sector académico para garantizar la disponibilidad de talento técnico. “La competitividad de las zonas francas depende en gran medida del capital humano. Contar con personal calificado es un factor decisivo para atraer nuevas inversiones y asegurar el crecimiento sostenido del sector”, afirmó.

Zona Franca Las Américas, que agrupa a más de 40 empresas y genera más de 23,000 empleos directos, indica que, aunque el país cuenta con condiciones macroeconómicas competitivas, la disponibilidad de capital humano especializado continúa siendo un desafío crítico, especialmente para las empresas que evalúan establecerse en el territorio nacional.

En este contexto, las partes acordaron reactivar el acuerdo de colaboración interinstitucional, estableciendo metas concretas orientadas a reducir la brecha de talento. Entre los principales compromisos asumidos se encuentran la revisión y adecuación de la oferta académica del ITLA conforme a las necesidades del sector productivo, el fortalecimiento de programas de pasantías y la creación de una agenda de trabajo conjunta con seguimiento estructurado.

Asimismo, se definió la conformación de un comité de seguimiento que dará continuidad a las acciones acordadas, con la designación de representantes de ambas instituciones. Este comité tendrá como misión garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados y asegurar la alineación entre la formación técnica y las demandas reales del mercado laboral.

Durante el encuentro se identificaron áreas prioritarias para el desarrollo académico y técnico, incluyendo semiconductores, manufactura de dispositivos electrónicos, medicina robótica y otras áreas emergentes. También se reconocieron brechas en competencias transversales como lectoescritura, logística, recursos humanos y finanzas, lo que motivará ajustes en los programas formativos.

Como parte de los próximos pasos, ambas instituciones trabajarán en estrategias para incrementar la matrícula en carreras clave, realizar levantamientos de egresados en comunidades vinculadas al parque industrial y aprovechar estudios existentes para una mejor planificación de la oferta académica.

Con esta iniciativa, el ITLA y Zona Franca Las Américas reafirman su compromiso de impulsar una educación técnica pertinente, alineada con las tendencias globales y orientada al desarrollo sostenible de la República Dominicana.