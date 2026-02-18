JCE establece calendario para captura y entrega inmediata de cédulas a partidos y movimientos políticos

Por la Redaccion /CiudadOriental

Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE) estableció el calendario oficial para el proceso de captura y entrega inmediata de la Cédula de Identidad y Electoral a las autoridades de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, correspondiente a los días martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de febrero de 2026.

De acuerdo con la programación, las jornadas iniciarán el martes 17 de febrero a partir de las 2:00 de la tarde con el Partido Acción Liberal (PAL), y continuarán de manera escalonada hasta las 8:00 de la noche con el Partido Demócrata Institucional (PDI).

Para el miércoles 18 de febrero, el cronograma incluye al Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido Camino Nuevo (CN), Movimiento Independiente Unidad y Progreso (MIUP), Movimiento Comunitario Político Nosotros Pa’ Cuando (MCNPC), Movimiento Político Águila (MA) y el Movimiento Humanista Independiente (MHI), en horario de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

En tanto, el jueves 19 de febrero serán atendidos el Movimiento Cívico Cabrereño (MCC), el Movimiento Confraternidad Ciudadana Dominicana (CCD), el Movimiento Independiente del Municipio de Consuelo (MIMCO) y el Partido Justicia Social (JS), desde las 2:00 de la tarde hasta las 5:00 p.m.

La JCE informó que este proceso forma parte de las acciones organizativas y administrativas dirigidas a garantizar la actualización y regularización de la documentación de identidad de las autoridades partidarias, en el marco del fortalecimiento institucional y de cara a los procesos políticos venideros.

El organismo electoral reiteró que la entrega se realizará conforme al horario establecido para cada organización, con el objetivo de mantener el orden y la eficiencia en el desarrollo de la jornada.