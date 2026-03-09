JCE iniciará en mayo renovación de cédula en el exterior; proceso será con cita previa

Fuente externa

Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE) informó que los dominicanos residentes en el exterior iniciarán el proceso de renovación de la nueva cédula de identidad el próximo mes de mayo, mediante un sistema exclusivo de citas previas que se habilitará en la página oficial de la institución durante el mes de abril.

Así lo precisó Well Sepúlveda, director del Voto Dominicano en el Exterior, quien además destacó la importancia del documento para los trámites cotidianos del dominicano en la diáspora. Según explicó la cédula es requisito indispensable para renovar el pasaporte, abrir una cuenta bancaria o realizar cualquier gestión en República Dominicana.

Según el cronograma oficial, el 8 de abril arrancará la captura de datos para un grupo focalizado que incluye diputados de ultramar, dirigentes de partidos, embajadores, cónsules y representantes de la comunidad dominicana. La apertura al público general en el exterior quedó fijada para mayo, con un plazo que se extiende hasta el 21 de enero de 2028.

Asimismo, Sepúlveda informó que la JCE está próxima a cerrar el cronograma de recepción de propuestas para aspirantes a miembros de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral del Exterior (OCLEE) en Europa. Los dominicanos residentes en Madrid, Valencia y Barcelona, así como en ciudades de Suiza e Italia, que deseen integrar uno de estos organismos electorales de cara a las elecciones de 2028 pueden inscribirse directamente en la página de la JCE.

De igual forma, destacó que la nueva cédula cumple con los más altos estándares internacionales de seguridad, con tecnología de grabado láser y chip integrado, «una cédula que no tiene nada que envidiarle al documento de identidad de ningún país del mundo», según precisó Sepúlveda. Según el cronograma oficial de la JCE, la cédula actual dejará de tener vigencia el 31 de marzo de 2027.

Finalmente, el director del Voto en el Exterior llamó a todos los dominicanos mayores de edad a gestionar su cita en cuanto el enlace esté disponible en abril. Y lo dijo con humor: «El que no tiene cédula es como un muerto andante», una frase que, más allá de la sonrisa, resume la urgencia de un trámite que no conviene dejar para último momento.