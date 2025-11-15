JCE realizó con éxito cuarto simulacro de evacuación por sismo en su sede central

Fuente externa

Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE) realizó con éxito su cuarto ejercicio del plan de evacuación y simulacro de terremoto. Durante el desarrollo del mismo el personal y usuarios procedieron a salir de los cinco edificios de la sede central tras escuchar la alarma, acción que se ejecutó en aproximadamente cinco minutos.

Con este ejercicio, realizado la tarde del viernes, en el que intervinieron miembros del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste y del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (9-1-1), la institución probó las medidas implementadas en el Plan de Evacuación y Simulacro que garantizan la seguridad y bienestar de sus colaboradores y visitantes, en caso de ocurrir un desastre

Emilio Madera Pérez, encargado de Investigación y en representación de la Dirección de Seguridad Civil, destacó la colaboración del personal que condujo la ejecución del ejercicio, así como la acogida de los colaboradores de la institución para responder a las indicaciones durante la evacuación ante una catástrofe simulada.

Expresó que durante el simulacro se movilizó el personal de la sede central, se activaron las alarmas contra incendios y el ejercicio forma parte de los requerimientos de la norma ISO 22301, de la Continuidad de Negocio.

Agregó que la medida se inscribe dentro del Plan de Prevención y Protección que el órgano electoral implementa de acuerdo con los lineamientos del Sistema de Gestión Integrado (SGI).

Como parte del personal que condujo la ejecución del ejercicio estuvieron César Merán