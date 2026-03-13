Fuente Externa

Santo Domingo. – La Junta Central Electoral sostuvo el martes un encuentro con los representantes de las entidades financieras del país, a quienes presentó formalmente las características, avances tecnológicos y de seguridad de la nueva cédula de identidad y electoral y cédula de identidad, así como los elementos técnicos claves para la adecuación de los sistemas internos del sector financiero al nuevo documento.

El encuentro fue encabezado por la Mesa Técnica que coordina el director de Cedulación, Américo Rodríguez; de Informática, Johnny Rivera; y que también integran los directores de Registro Civil, Rhina Díaz; de Registro Electoral, Luis Mariano Matos; de Elecciones, Mario Núñez; del Voto Dominicano en el Exterior, Well Sepúlveda; de Partidos Políticos, Denny Díaz Mordán; de Comunicaciones, Suedi León Jiménez; y de Seguridad Civil, Angel Valentín Díaz. Este acto contó, además, con la presencia de los subdirectores de Informática, Luis Joaquín Sención; el subdirector técnico de la Comisión de Tecnología, Danny Reyes; y el representante del consorcio EMDOC, Marucho Méndez.

Director de Cedulación explica avances tecnológicos de la nueva cédula

El director nacional de Cedulación, Américo Rodríguez, al agradecer la presencia de los representantes de las entidades financieras del país, indicó que el propósito de dicho encuentro es para compartir los avances tecnológicos de la nueva cédula de identidad y electoral “proyecto que representa un paso trascendental en la modernización de la identidad con más de 100 elementos de seguridad”.

Sostuvo que no se trata de un nuevo documento de identificación, sino de una plataforma de confianza que integra tecnologías de última generación orientadas a fortalecer la seguridad, la eficiencia y la interoperabilidad entre las instituciones.

Rodríguez detalló que la cédula incorpora un chip electrónico, infraestructura PKI, así como capacidades de identidad digital, elementos que abren un abanico de oportunidades para mejorar los procesos de autentificación, validación de identidad y formalización de transacciones en múltiples sectores, particularmente en el sector financiero.

“Para las entidades financieras esto significa contar con mecanismos más robustos y seguros para la verificación de identidad de sus clientes, reducir riesgos asociados al fraude, simplificar procesos de incorporación de usuarios y avanzar hacia servicios digitales más ágiles, confiables e interoperables”, indicó Rodríguez.

Asimismo, manifestó que la razón del encuentro, además de la presentación del proceso, es para escuchar perspectivas, identificar oportunidades de integración y construir conjuntamente un ecosistema de servicios donde la identidad digital se convierta en un habilitador clave para la innovación y el desarrollo del país.

Representante del consorcio EMDOC detalla elementos seguridad

En tanto, el representante consorcio EMDOC, Marucho Méndez, destacó los múltiples usos de la nueva cédula de identidad y electoral que servirá como documento de viaje, firma electrónica, identificación ciudadana y de autentificación biométrica, utilizando motor biométrico y autorización segura para las app móviles.

Detalló las características claves del proyecto, tales como tarjetas en policarbonato, Chip (NCF), que puede soportar hasta 25 años de uso y de almacenamiento de datos; infraestructura PKI (autoridad certificadora); identidad digital en sus respectivas aplicaciones (Mobile ID); máquinas de grabado láser.

Destacó que la JCE estableció la necesidad de contar con tres infraestructuras de claves públicas (PKI) para garantizar la autenticidad, integridad y seguridad de los documentos electrónicos y las firmas digitales en el nuevo sistema de cedulación las cuales permitirán una gestión diferenciada de los certificados utilizados por los ciudadanos y los documentos emitidos por la JCE “lo que asegura una separación clara de responsabilidades y funciones dentro del ecosistema digital de identidad.

Destacó los niveles de seguridad y puntualizó que el nuevo documento de identidad cumple con más de 30 normas ISO respaldados por estándares de seguridad y criptografía como CC EAL6+ algoritmos criptográficos basados en curvas elípticas; biometría antifraude (cumplimiento con ISO 30107-3- de detección de ataques de suplantación e ISO 19794), además de validez legal (mediante el respaldo de la Ley 126-02-sobre Comercio Electrónico y firma digital).

En el marco de la actividad, el director de Informática, Johnny Rivera, informó que se conformará una mesa técnica con los integrantes del sector financiero para socializar protocolos y avances técnicos a implementar.

Sector financiero valora modernización documento de identidad

Finalmente, los directores de Cedulación y de Informática respondieron las preguntas de los representantes de las entidades financieras presentes en el encuentro, quienes felicitaron a la JCE y valoraron de forma positiva la implementación del nuevo documento de identidad “tras destacar la seguridad, la implementación de nuevas tecnologías y modernización referente al proceso de cedulación.