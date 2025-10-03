Jefe del Pentágono dirigió personalmente el bombardeo contra una ‘narcolancha’ en el Caribe

RT

El secretario del Departamento de Guerra de EE.UU., Peter Hegseth, confirmó que este viernes había dirigido personalmente el ataque letal a una lancha con cuatro personas a bordo en las aguas del Caribe.

Según una publicación en sus redes sociales, el «ataque cinético» fue ordenado contra una embarcación que supuestamente tenía un cargamento de drogas, «afiliado a organizaciones terroristas designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur».

El ataque dejó al cuatro hombres muertos, señalados de ser «narcoterroristas». «Ninguna fuerza estadounidense resultó dañada en la operación», agregó Hegseth, quien ha encabezado la escalada retórica y de inéditas acciones letales de EE.UU. en las aguas del Caribe, en medio de un cuestionado despliegue militar.

«El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos, con rumbo a EE.UU. para envenenar a nuestro pueblo», aseguró el jefe del Pentágono, sin ofrecer mayores detalles sobre la identidad de las víctimas ni las pruebas que los llevaron a concluir que se trataba de personas vinculados a grupos delincuenciales.

Hegseth se limitó a asegurar que la inteligencia estadounidense «confirmó que el buque traficaba narcóticos», y que las personas asesinadas durante el ataque eran «narcoterroristas» que operaban «en una ruta de tránsito conocida» para las sustancias ilícitas.

«Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense», recalcó Hegseth, quien esta semana aseguró que la única misión del despacho a su cargo es «librar la guerra, prepararse para la guerra y prepararse para ganar».

Las muertes se suman a una creciente lista de ejecuciones extrajudiciales en el Caribe por parte de EE.UU. Los marines también han efectuado asaltos a embarcaciones de pescadores, una de ellas de bandera venezolana, que mantuvo retenida sin justificación alguna por más de ocho horas.