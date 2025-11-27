Por Ramón Peralta

Diplomatic Travel Services reconoció al destacado promotor de turismo internacional Jhondry Ferreras, conocido como “El Árabe Dominicano”, con el prestigioso premio Mejor Agente de Viaje Internacional 2025, por haber superado la cifra récord de más de 1,000 personas llevadas a Dubái en 15 viajes realizados.

El galardón fue entregado durante una exclusiva noche en el desierto de Dubái, en un campamento beduino tradicional. La ceremonia se desarrolló en un ambiente auténtico y culturalmente enriquecedor, donde los invitados disfrutaron de una cena bajo las estrellas, rodeados de dunas iluminadas y un escenario que destacaba la riqueza del patrimonio árabe.

Representantes del sector turístico y delegados internacionales, asistieron al evento, resaltando la importancia del trabajo de Ferreras como puente entre República Dominicana y los Emiratos Árabes Unidos.

Durante la entrega, Ferreras expresó que este premio representa “la confirmación de que cuando trabajamos con visión, disciplina y pasión, podemos abrir caminos que conecten culturas y oportunidades para miles de personas”.

Este reconocimiento posiciona a Jhondry Ferreras como una de las figuras dominicanas más influyentes en la promoción de viajes hacia Medio Oriente y destaca la labor de Diplomatic Travel Services en el fortalecimiento del turismo global.