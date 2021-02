Joeli Decena, asesinado, clama por justicia desde el cielo

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +673 Nuevos 236,883 Fallecidos: +9 Nuevos 3,066 Recuperados: 187,422 Activos: 46,395

Por Manuel Soto Lara

Desconocidos han matado a Joeli Decena. El hecho se produjo los últimos días de febrero del cursante 2021. Creo que las autoridades investigan el homicidio. Cuando los indicios no son evidentes, teorías sobre investigación recomiendan orientar las pesquisas hacia aquellos a quienes pudiera eventualmente aprovecharle el crimen. Se parte del criterio de que la mayoría de los hombres son normales y que estos, en principio, no cometen crímenes que no le aprovechen.

He visto a una viuda llorar por el homicidio de su marido, mientras un oficial de la investigación interrumpía sus lágrimas con las preguntas: ¿Tenía enemigos su marido? ¿Tenia deudas o alguien le debía? Luego, con algo de sutileza, husmeando la complicidad de esta con un amante: ¿Estaba celoso su marido?

¿A quiénes aprovecha el crimen de Joeli? ¿Le aprovecha a alguien? Por ahí, salvo mejor parecer de las autoridades, pudiera orientarse la investigación. No se debe descartar hipótesis. Todas deben ser investigadas.

Hace más de 4 años a Joeli intentaron matarlo en el Cruce de Chavón, un lugar distante en lo espeso del bosque, atravesado por una carretera de ocasional tránsito. Lo habían convidado al lugar; se hizo acompañar de un menor. Eso, que parece haberle salvado la vida en la ocasión, no estaba en los planes de sus enemigos.

Cuando se presentó a poner la denuncia, con la cabeza cosida como una pelota de beisbol, lo dejaron detenido. Su alegado agresor ya le tenía una querella por una presunta estafa por casi tres millones de dólares. Es un caso público.

Junto a los colegas David Ruiz Jiménez, y el hoy diputado Amado Díaz, fuimos abogado de Joeli en ese proceso. Lo defendimos de la alegada estafa y perseguimos a sus agresores.

El entonces menor, tras oír disparos a sus espaldas mientras huía despavorido en el bosque, informó en casa de Joeli que este había sido ejecutado y ofreció la identidad de los autores. Luego Joeli explicó que los disparos se lo hacían al menor mientras escapaba.

Contó que su ejecución fue ordenada en el acto; pero que el sicario, tras recibir la orden, habría alegado: “no R… el chamaquito se fue y va hablá”. Así consta en querella que en la ocasión interpusimos contra 4 personas individualizados por la víctima y por el entonces menor como los autores del complot para matarlo esa tarde decembrina de 2016.

Miembros del ministerio público a cargo de la investigación fueron recusados por nosotros y sometidos disciplinariamente, no dieron curso a esta querella; estaba muy ocupados en imputar estafa a Joeli, quien siempre alegó que el dinero lo había obtenido tras la muerte de su pareja sentimental, de nacionalidad italiana.

Durante el tiempo que duró preso denunció varias conspiraciones, y en ocasiones, por razones de seguridad, el personal penitenciario se vio precisado a aislarlo. Siempre dijo quien lo quería matar; el pueblo intuía el móvil.

Casi 5 años después han matado a Joeli; pero ahora nadie sabe quien fue ni porqué. De entre sus enemigos, los inocentes, deben ser los más interesados en que se esclarezca el caso.

Lo que nadie duda es que la muerte de Joeli Decena le puede aprovechar a más de una persona. Es cuestión de investigación. Como quiera que fuere, han matado a una persona humana que ahora clama justicia desde el cielo.