John Bolton se entrega a las autoridades tras su imputación por los documentos clasificados

RT

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU. durante el primer gobierno (2017-2021) de Donald Trump, se entregó este viernes a las autoridades después de que fuera acusado de mal manejo de material clasificado, informa Fox News.

Bolton, que se enfrenta a 18 cargos en su contra, fue fotografiado cuando entraba en la sede de la corte federal en Greenbelt, en el estado de Maryland.

Bolton, de 76 años, fue acusado por el Departamento de Justicia de mal manejo de material clasificado.

«Desde, aproximadamente, el 9 de abril de 2018 hasta, al menos, aproximadamente, el 22 de agosto de 2025, Bolton abusó de su cargo como asesor de Seguridad Nacional al compartir más de mil páginas de información sobre sus actividades cotidianas como asesor de Seguridad Nacional —incluida información relacionada con la defensa nacional clasificada, incluso, en el nivel máximo de secreto/información sensible confidencial— con dos personas no autorizadas», reza la acusación.

Los fiscales acusan al ex alto cargo de Seguridad Nacional de «guardar ilegalmente» documentos y notas relacionados con la defensa nacional en su casa, en Maryland.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, dijo que «no se tolerará el uso de la Justicia como arma, y este FBI no se detendrá ante nada para llevar ante la Justicia a cualquiera que amenace nuestra seguridad nacional».

Según informó Fox News, la causa se originó tras el allanamiento de su vivienda en el estado de Maryland, realizado por agentes del FBI el pasado 22 de agosto. En el operativo se incautaron teléfonos, computadoras, discos duros y documentos etiquetados bajo el título ‘Trump I-IV’, entre ellos una carpeta rotulada como ‘Declaraciones y reflexiones sobre los ataques aliados’.

De acuerdo con reportes, los investigadores sostienen que Bolton habría extraído y enviado archivos de seguridad nacional desde la Casa Blanca a familiares mediante un servidor privado. La pesquisa se enmarca en una investigación por ‘remoción y retención no autorizada de registros clasificados’ y ‘pérdida de información de defensa nacional’.

Enfrenta una posible pena de hasta 25 años de prisión.

Postura de Bolton

El propio Bolton afirmó a AP que se convirtió en un objetivo en los intentos de utilizar el Departamento de Justicia «para acusar a aquellos que considera que son sus enemigos con cargos que antes fueron rechazados o para distorsionar los hechos».

Mientras tanto, el abogado de Bolton, Abbe Lowell, declaró que los cargos están relacionados con los diarios personales del ex alto funcionario que compartió solo con su familia más cercana. «Bolton llevaba diarios, eso no es un delito», subrayó.