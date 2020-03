Jorge Frías advierte a sus adversarios dentro del PRM que “sólo la guerra acaba la guerra”

Por Jorge Frías

Por primera y única vez, me voy a referir a este tema, con el objetivo de orientar a los compañeros y compañeras de la base sobre la decisión de aceptar la postulación a diputado por el Frente Amplio.

Estoy realizando un ciclo de reuniones zonales, en este periplo, me han informado que mis adversarios, queriendo confundir a nuestro equipo político, han puesto a circular la especie que yo me fui del PRM; que yo traicioné.

A lo largo de mi carrera política, es de todos conocido, que tengo una filosofía de vida basada en la lealtad y solidaridad; que nunca he sido traidor,; ni por ventajas pasajeras he renegado de los principios legados por mi líder José Francisco Peña Gómez.

Lo demostré en la Reforma Constitucional del 2015. Soy un hombre de una sola pieza, nunca engaño ni he negociado con los enemigos históricos del partido, como si lo han hecho algunos adversarios internos, que sus modus operandi es la traición; que cuando no son ellos, han hecho perder al partido, recuerdo como en el 2010, les decían a los compañeros que se quedarán como Juan Bau, “mirando las estrellas”.

Gracias a Dios que los compañeros y compañeras conocen a los que han montado esa campaña y me conocen a mí.

Saben para lo que dan ellos y para lo que doy yo.

Solo quiero hacerle una advertencia, la misma que hacía el presidente Mao Tse Tung, citó: “Yo odio la guerra, yo no amo la guerra, pero sólo la guerra acaba la guerra, yo no ataco pero si me atacan, contra ataco”. termina la cita.

Les recuerdo, que ustedes tienen techo de cristal; busquen sus votos que yo buscaré los míos, llevemos la fiesta en paz, sigamos trabajando para ganar el 16 de Marzo con Manuel Jiménez alcalde y en Mayo, con Luis Abinader presidente y Antonio Taveras Senador.

No hay que pelear.

El pueblo es quien decide.

Soy un demócrata a carta cabal.

Sé que en política se gana o se pierde y por eso no se acaba el mundo.

Que Dios los bendigas a todos.