Jorge Frías describe su estrategia para que el PRM pueda retener alcaldía de SDE en el 2024

Por Robert Vargas

El dirigente perremeísta Jorge Frías le ha comentado a Ciudad Oriental cual es su estrategia para dejar fuera de la carrera por la alcaldía, por el PRM, al actual alcalde Manuel Jiménez.

Frías le solicitó a este medio que publiquemos su postura, aunque prefirió evitar ser grabado en vídeo.

-«Tú sabes cómo decirlo», comentó.

¿Cuál es su plan?

En principio, se trata de lograr que los perremeístas que aspiran ser nominados a la Alcaldía de SDE se pongan de acuerdo para participar en unas primarias (pre primarias) y el que obtenga más votos, ese sería el candidato.

Comentó que se propone hacerle esa propuesta a Adán Peguero, Anthony Brito, Carlos de Jesús, Dío Astacio y Mérido Tórres.

Cuando Frías mencionó a Mérido Torres reaccionamos con sorpresa puesto que creíamos que este no andaba en esos asuntos.

De hecho, minutos antes de a conversación con Jorge Frías le preguntamos a Tórres si él aspiraba a la sindicatura de SDE.

-«Yo no estoy en eso. Lo mío es concentrarme en el éxito del gobierno del presidente Luis Abinader», me comentó Tórres.

Así se lo dijimos a Jorge Frías y este respondió diciendo que:

-«¿Tú le vas a hacer caso a eso? Él está metido en un proyecto por la sindicatura».

Dudo mucho que Mérido Tórres me mintiera. Yo creo en su palabra y el me ha dicho que no está en un proyecto a la alcaldía, aunque Frías cree lo contrario.

Pero, lo importante es que en el PRM crece la percepción de que Manuel Jiménez no representa a esa organización y que este habría traicionado a los perremeístas.

Esto sin contar con que lo perciben como un pésimo alcalde que le provoca severos daños al PRM.

Oficialmente, Dío Astacio no ha dicho que va a por la alcaldía, aunque da señales de que esté en ese camino.

Lo que no está claro es si Jorge Frías podrá lograr que todos acepten su plan.