José Antonio Trinidad tacha de «abusadores» al Centro Policlínico Nacional y le exige respeto por la dignidad humana

Por Robert Vargas

El experimentado dirigente político y ex regidor José Antonio Trinidad ha entregado una comunicación a la Dirección del Centro Policlínico Nacional, de la calle Guayubín Olivo, en SDE en la que le exige a este centro sanitario «respeto por la dignidad humana».

Lohace, pocos días después de que, según él, fue ingresado al Centro Policlínico Nacional, donde habría recibido asistencia médica de pésima calidad y estuvo a punto de morir.

Sin embargo, Trinidad explica que pudo salvarse gracias a que fue sacado de allí y llevado al CEDIMAT, donde lo intervinieron quirúrgicamente de emergencia.

En su comunicación, copia de a cual él entregó a Ciudad Oriental, Trinidad explica cómo inició su calvario en el Centro Policlínico Nacional y cual fue el desenlace.

A pesar de todo, argumenta que no demandará en los tribunales a ese hospital privado.

A continuación, el texto íntegro de la comunicación entregada por José Antonio Trinidad al Centro Policlínico Nacional.

Santo Domingo Este

29 de julio 2022

De Mi Escritorio:

Licdo. José Antonio Trinidad Sena

Señores:

Centro Policlínico Nacional

Calle Guayubín Olivo No. 1

Sus Manos.

Señor Director:

No los vamos a demandar, no porque no existan evidencias, pruebas documentales y testigos con que sustentar una demanda en Reparación de los daños y perjuicios, traumas psicológicos, lesiones físicas, entre otras.

Pero como munícipes preocupado por quienes residimos en Santo Domingo Este, junto a mi familia les exigimos respeto a la dignidad humana, a quienes visitan su “CENTRO DE SALUD”.

La fatídica madrugada del jueves 21 del presente mes, ustedes “CENTRO POLICILINICO NACIONAL”, a quienes acudí de emergencia en búsqueda de salud, me colocaron en el túnel de la muerte, todo, menos el trato con dignidad, menos el cumplimiento de reglas elementales de cuidado de un paciente aquejado de dolencias indescriptibles.

Con mi situación, solo un suerito, un calmantes y una receta para tratar con enemas un problema de ABDOMEN AGUDO, ni siquiera un análisis, estudio…nadaaaaa.

Ya, en mi casa, con las dolencias más extensas, con enemas, regresos a su centro, mis verdugos, pidiéndole, exclamándoles que me ayuden, pues el dolor no lo soportooo, VERDUGOS, NO QUERIAN ATENDERME CON EL SEGURO, pues su “ CENTRO POLICLINICO NACIONAL” no atiende 2 emergencias de una persona en un mismo dia, Abusadores, Asesinos.

Gracias al temple de mi esposa Carmen Rossis, los obligo a proceder como manda la ley, Coñooo, pero buenos abusadores, “ EXIGIRME DEPOSITO DE DINERO RD$40,000” para ingresarme, no obstante tener mi seguro de salud, nuevamente el temple de mi esposa los doblega a actuar por las reglas.

Me ingresan, ahí comenzó mi calvario, a los tres días, vimos físicamente al Cirujano, desfiles de asistentes pasaron por mi habitación 306 del Túnel de la muerte, tocarme, palparme y prometerme que el cirujano viene de camino.

Placas, tomografías con contraste, sonografías, toma de presión y más, nada, el sábado, me dio un escalofrió en el cuerpo, que durante mas de 40 minutos me imposibilito todooo, mi mujer y mi hermana Grechi, me lloraron, me vieron morir, pero la Bendición de Dios, nos recuperó momentáneamente, sábado largoooo.

Lo único que ordeno el famoso cirujano del“ CENTRO POLICLINICO NACIONAL” , fue practicarme otra nueva sonografia, pero el sonografista, el Domingo 24 estaba de campo, no podían atenderme, no fue sino, el lunes que me practicaron la sonografía de emergencia ordenada el sábado 23, abusadores, perversos, negligentes, Diagnostican que es un Abdomen Agudo (APENDICI).

Me falto la respiración, Tanque de oxigeno tarde y sin válvula… no la encontraron.

Oxigeno interno, el manómetro no funcionóooo….coñooo

Facturación final, alterada…medicamentos que no me lo aplicaron, abusadores…

Gracias a la misericordia de Dios, mi esposa el lunes 25, llamó a mi compañero de muchas luchas, amigo Tony Peña Guaba, quien con su capacidad gerencial, desde NY, con solo llamar a su equipo de trabajo, en minutos tenia las puertas de cedimat abierta para atendereme… el Dr. José Asilis, un Cirujano con cualidades humanista, junto a su equipo, guiados por Dios, solo dijo me enviaron a operarte, no me voy hasta no hacerlo…

La historia gracias a Dios la estoy contando… deduzca usted.

Recuerde, no los vamos a demandar, pero le exijo respeto a la dignidad humana, respete las leyes, observen los debidos procedimientos, no más muertos por negligencia, hoy no estoy en sus estadísticas, mis amigos regidores Roja y Papito, entre otra larga lista de muertes que pudieron evitarse, no tuvieron la suerte nuestra, poder contar esta historias.

No los vamos a demandar, abusadores.

Atentamente

Lic. José Antonio Trinidad Sena

Cc: CNS

Adoclinica.

