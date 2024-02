Joselito Feliz reitera continuará aspiraciones a diputado

Tras el último proceso electoral, cuyos resultados no fueron favorables para nuestra organización y líderes locales, he recibido sugerencias en dos direcciones:

1. Recomendaciones para que me retire de mis aspiraciones a diputado.

2. Incentivos para que continúe avanzando en mi candidatura.

Quiero comunicar a mis colegas, amigos y colaboradores que he decidido perseverar en mis aspiraciones, ya que creo en la visión que he proyectado. No considero prudente que las decisiones de los hombres se vean afectadas por las circunstancias momentáneas. A lo largo de mi vida, me he preparado para enfrentar tanto victorias como derrotas. Además, nos encontramos en un momento histórico en el cual nuestro partido requiere la contribución de cada uno de nosotros.

Estimado/a Compañero/a, quiero informarte que he optado por buscar un espacio en esta contienda. Reconozco que habrá voces tanto desalentadoras como de apoyo en mi camino. Ante las interrogantes sobre cómo abordaré este desafío, mi respuesta es clara: lo haré de manera competente, basándome en mis fortalezas más que en mis debilidades, aunque pueda parecer iluso.

No puedo dejar de reflexionar sobre el posible curso de la historia si líderes como Duarte, Luperón, Bosch y otros renombrados hubieran abandonado sus aspiraciones.

En resumen, me encuentro preparado para la batalla, confiando en la guía divina y en el respaldo de quienes se sumen a esta propuesta. Ahora más que nunca, estoy convencido de que el país, nuestro partido y nuestras familias esperan propuestas sólidas y una representación auténtica en el nuevo Congreso Nacional, bajo el liderazgo de Abel Martínez.

Atentamente,

Joselito Feliz

Candidato a Diputado, circ. 3 prov. Santo Domingo.