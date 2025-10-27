JS reitera que mantiene su apoyo y compromiso con “No al Bloqueo a Cuba y su eliminación de la lista de patrocinadores del terrorismo”

Fuente externa

El partido Justicia Social (JS) reitera su reclamo por el cese del bloqueo de cualquier tipo contra Cuba y por su eliminación de la lista de patrocinadores del terrorismo. Y es que, como partido internacionalista, de izquierda, progresista y socialdemócrata, desaprobamos la ejecución de medidas unilaterales, por ser contrarias al espíritu del multilateralismo real y efectivo.

Las consecuencias nefastas de este bloqueo a Cuba, que se mantiene vigente por más de seis décadas, son injustificables. Éste impide a los hermanos cubanos, el pleno ejercicio de sus derechos humanos fundamentales y, con ello, se desconoce su dignidad y libre determinación, e impide su desarrollo y bienestar en general, constituyéndose, en definitiva, en un atentado contra su derecho a una vida de calidad, lo que es inhumano, injusto e impropio del derecho internacional, especialmente del humanitario, vulnerándose, además, todo principio de autonomía en las relaciones internacionales entre Estados.

A sabiendas de las profundas convicciones en defensa de la humanidad propias e intrínsecas de nuestros connacionales, pedimos al Ministerio de Relaciones Exteriores y al representante dominicano ante ONU que, junto al Poder Ejecutivo, ponderen la posibilidad de reiterar la oposición de República Dominicana al embargo a nuestro hermano país y que se solicite su exclusión de la lista de patrocinio del terrorismo.

En reiteradas ocasiones, la casi totalidad de países, incluyendo a República Dominicana, han expresado su repulsa a este injusto embargo a Cuba. Estimamos que nuestro país debe seguir siendo parte de las naciones que apuestan a un orden internacional en el que prevalezcan los principios de igualdad y equidad entre los Estados, la esencia del multilateralismo, el diálogo, la concertación y la solución pacífica de conflictos, y en el que se proteja en primer plano y sobretodo, la salud, la alimentación, el bienestar, la quietud y la felicidad de la población de cualquier país.