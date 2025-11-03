Juan Hubieres anuncia plan de lucha ante falta de respuesta del gobierno

Exige al gobierno subsidios, bonogas y pensiones para los choferes

Por Amaurys Florenzan

Santo Domingo. – El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, afirmó este lunes que el gobierno no ha dado repuestas a ninguno de los cuatros puntos de la propuesta entregada.

Dijo que no han recibido información sobre el subsidio al gasoil ni el Bonogas ni de las pensiones especiales a transportistas.

Hubieres manifestó que las rutas afiliadas a la federación iniciarán un plan de lucha hasta que el gobierno cumpla con los cuatro puntos planteados hace varios meses.

Dijo que, a pesar del llamado a un diálogo sincero con el gobierno, la federación no tiene ninguna respuesta: “No tenemos ningún documento y lo que no se escribe no existe.”

El dirigente sindical afirmó que la mayoría de las rutas afiliadas a Fenatrano quieren subir el costo del pasaje público, pero que no lo han aumentado por respeto a la federación.

“Si aumentamos el costo del pasaje, nos van a tirar el pueblo encima, porque nosotros a quienes transportamos son a los pobres, a los que menos ganan en el sector público y privado”, sostuvo Juan Hubieres.

Aseguró que no habrá aumento de pasaje a los usuarios de los sectores como Cristo Rey, Villa Duarte, La Isabelita, Los Mameyes, Paraíso, 27 de Febrero, Independencia, Los Guaricanos, Santo Domingo Norte, La Javilla, entre otros.

El presidente de Fenatrano afirmó que las rutas realizarán un plan de lucha por día, al poner como ejemplo como marchas hasta llegar a una protesta nacional.

Además, Juan Hubieres criticó que el gobierno esté permitiendo la oligarquía este evadiendo del Itbis más de un 40 % y una evasión fiscal de más de un 60 % ,en detrimento de la economía nacional y los sectores más vulnerable.

Así mismo, el dirigente sindical cuestión que a los transportistas y a las familias están comprando combustible caro, al indicar se le cobra 17 pesos de impuestos por cada galón de GLP, mientras que los sectores empresariales son exonerados.

Hubieres propuso que se democraticen los subsidios y las pensiones especiales, extendiéndolos a los choferes, campesinos, maestros y periodistas, y no solo a “los ricos del país”. Criticó que los sectores más acomodados continúen recibiendo ventajas fiscales y subsidios millonarios, mientras los trabajadores más pobres apenas sobreviven con ingresos precarios.

También, Hubieres criticó el manejo de los recursos públicos, mencionando como ejemplo la circunvalación de Baní, obra que calificó de “balamundería”, y por la cual, según dijo, los ingenieros responsables “deberían estar presos”.

Aseveró que el gobierno tiene fuentes suficientes para obtener ingresos, como la evasión fiscal en el ITBIS y el impuesto sobre la renta, además de los beneficios que recibe del sector de combustibles.

Finalmente, Juan Hubieres reclamó que se restablezcan los subsidios al sector transporte, incluyendo el Bonogas y un sistema de pensiones para los choferes, asegurando que los trabajadores del volante están siendo excluidos de los beneficios que reciben otros sectores.