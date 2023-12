Juan Hubieres critica al gobierno; asegura MP necesita inversión no políticas clientelistas

Fuente Externa

Monte Plata.– El candidato a senador por la Fuerza del Pueblo y varios partidos aliados, Juan Hubieres, denunció que la provincia Monte Plata necesita de inversión por parte del gobierno para salir del 5to nivel de pobreza, pero no es a través de políticas «clientelistas» que se logrará el desarrollo en esa demarcación; como asegura lo hicieron la pasada semana el Ministro Administrativo de la Presidencia, Jose Ignacio Paliza, el Ministro de Agricultura, Limber Cruz y el titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, Roberto Ángel Salcedo que fueron a entregar funditas tras los efectos dejados por las lluvias caídas los ultimos días.

En tal sentido, Juan Hubieres, desmintió al Ministro de Agricultura, Limber Cruz, quién aseguró que el gobierno está construyendo varios caminos vecinales y carreteras, pero según el candidato no es cierto. En Bayaguana dijo que habían retomado unos trabajos dejados por el pasado gobierno y actualmente estan abandonados; y en la en la comunidad de Mamá Tingó no han hecho nada, ni si quiera han reparado los puentes caídos en Yamasá.

«Tampoco han reparado la carretera Bayaguana- Cruce de Guerra, la carretera que comunica Peralvillo y Yamasá y menos Yamasá- Santo Domingo»; señaló Hubieres.

Informó que la provincia Monte Plata genera 25 millones de pesos al año en la producción de cacao, pero que por falta de inversión en tres años más podría desaparecer igual que las cosechas de café.

«Y es que eso es lo que necesita la provincia, inversión, y en esa actitud debieron venir la semana pasada los ministros Paliza, Limbert Cruz y Robertico Salcedo, a desarrollar un plan con los productores de cacao y no a dar funditas y hablar mentiras a los medios de comunicación de que están construyendo kilómetros y kilómetros en carretera sin ser cierto; ¡eso no genera desarrollo!; enfatizó Juan Hubieres.

El también líder del Mivimiento Rebedlde exigió al gobierno la inversión de 600 millones de pesos para el sector cacaotero, que sean entregados a productores y no a dirigentes políticos.

«El gobierno está gastando más de 7 mil millones en publicidad, ¿qué detiene que se implemente un proyecto con los productores que este año tuvieron una muy mala cosecha por la sequía?. En ésta provincia hay varios politecnicos pero los estudiantes de enfermería no pueden hacer prácticas en los hospitales porque no hay condiciones para eso, igual los de turismo y no hay laboratorios en ninguna área.

Sin embargo, el ministro de Educación junto al ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión entregaron 2,500 millones para un transporte escolar que es una mafia. Que sólo busca hacer ricos a otros con el dinero de los contribuyentes»; puntualizó Hubieres.

Juan Hubieres hizo estás declaraciones en un evento político que encabezó en la provincia Monte Plata, dónde dijo que cuando empezó el trayecto por la senaduría vaticinó que su candidatura haría que el gobierno invirtiera mucho dinero para intentar derrotarlo, pero llamó a que hagan las inversiones en políticas de desarrollo y obras como acueductos que la mayoría de comunidades lo necesitan porque no tienen. Y en crear las condiciones para que Monte Plata sea una verdadera provincia ecoturistica.