Juan Hubieres da la bienvenida a la Navidad en Peralvillo con Frank Reyes este sábado

Por Amaurys Florenzan

El municipio de Peralvillo, una de las demarcaciones mayor productora de cacao orgánico, perteneciente a la provincia de Monte Plata, dará este sábado la bienvenida a la Navidad con “El Príncipe de la Bachata” Frank Reyes, patrocinada por el candidato a senador por la Fuerza del Pueblo, el Movimiento Rebelde y varios partidos aliados, Juan Hubieres.

El gran evento se desarrollará a partir de la 8:00 de la noche, en la Rotonda de Peralvillo, totalmente gratis para todos los monteplatenses que deseen disfrutar de la buena bachata Frank Reyes, quién subirá a tarima para interpretar sus éxitos como: “No suelte el gallo, no lo suerte”, para darle la gran bienvenida al próximo senador de Monte Plata Juan Hubieres.

.Según los organizadores del evento artístico “El Príncipe de la Bachata”, interpretará más de 25 canciones entre ellas: “Por el Alcohol” y “Se Muere Mi Alma; Otras canciones del artista en la celebración: Sigo Vivo; No Te Vayas No; Se Me Olvidó Que Yo Te Amaba; De Nada Sirve El Amor; 24 Horas; Ajena; Seré Tuyo; Te Regalo El Mar; Ya No Te Quiero; Amor a Distancia; La Distancia y Princesa.

El evento artístico concluirá con un gran espectáculo de fuegos artificiales que marcará el inicio de la llegada de la Navidad en la provincia de Monte Plata.