Juan Hubieres denuncia colapso de servicio en el hospital municipal de Bayaguana, Monte Plata

El exdiputado por la provincia Monte Plata, Juan Hubieres denunció que el hospital municipal de Bayaguana Santo Cristo de los Milagros, se encuentra en un colapso total del sistema sanitario.

El también presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano) afirmó que la situación es tan crítica que los pacientes en la mayoría de los casos tienen que compartir las camas y muchas veces utilizar las camillas, generando situaciones difíciles.

El exlegislador oriundo del municipio Bayaguana, aseveró que en el citado hospital no hay ni jeringuillas, es decir, no hay de nada: “La política de Mario Lama y del SENASA es que en los hospitales públicos como el de mi pueblo Bayaguana no haya de nada, para seguir beneficiando a las grandes clínicas y sean más ricas”

Hubieres, además, criticó al personal de salud del hospital de Bayaguana por no hacer las denuncias correspondientes sobre el deterioro total del sistema sanitario en la demarcación.

El sindicalista hizo un llamado a los galenos: “Así como luchan para tener un mejor salario, fájense a luchar para que en Bayaguana los pacientes, por lo menos, tengan camas”, al tiempo de indicar que no son los médicos los culpables del colapso del centro sanitario, sino las autoridades del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Juan Hubieres manifestó que en la provincia de Monte Plata existe una crisis en el sistema de salud.

El dirigente sindical dijo que la han emprendido contra su hermana, debido a la denuncia que hizo sobre la situación en que se encontraba su madre en el hospital de Bayaguana, y quien falleció recientemente.

Explicó que mientras redactaba estos párrafos la madre de sus hermanas, Gladis Sosa, entró en coma, estando ingresada en el hospital Santo Cristo de los Milagros, tras sufrir un ACV.

“Los médicos deben denunciar al director del SNS, Mario Lama, junto a la delincuencia que dirige el Servicio Nacional de Salud y quienes los apoyan, así como el delincuente que dirige el Hospital de Monte Plata, son los culpables de que en Bayaguana, Yamasá, Sabana Grande de Boyá, haya un sistema de salud mínimamente para los pobres ni para la clase media”, aseveró el exdiputado y presidente de Fenatrano.

Hubieres manifestó que el director del Hospital Municipal de Bayaguana por más diligencia que hace, no puede conseguir traslado de pacientes: “Yo soy él que siempre he sido, el que protesta, aunque los perremeístas, los perredístas y los comunistas se hayan acuñados, yo sigo siendo Juan Hubieres”, apuntó.