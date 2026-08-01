Juan Hubieres responsabiliza a Milton Morrison y Conatra de cualquier derramamiento de sangre entre transportistas

El presidente de Fenatrano afirma linderos en rutas de transportes son inconstitucionales

Por Amaurys Florenzan

Santo Domingo.-Juan Hubieres, presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), responsabilizó este viernes al director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant),ingeniero Milton Morrison y a la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte (Conatra) de cualquier derramamiento de sangre que ocurra entre transportistas.

Hubieres advirtió al presidente Luis Abinader de que es responsabilidad de Morrison si ocurren enfrentamientos entre choferes de Fenatrano y Conatra, por apoyar medidas ilegales e inconstitucionales como los linderos en rutas de transporte públicos, así como el secuestros de autobuses.

Recordó que desde el año 2002, mediante un documento escrito, se llegó a casi a un acuerdo con la entonces Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), bajo la dirección de Paulino Antonio Reynoso (Padre Toño), con el objetivo de eliminar todos los linderos de rutas que existente en el país.

Sostuvo que el planteamiento se hizo en base dos premisas, primero, los linderos son ilegales e inconstitucionales, y segundo; violan el derecho al libre tránsito de las personas y de los usuarios del transporte público de pasajeros.

“El Padre Toño no pudo aplicar la medida, porque hubo demasiado presión de desde los organismos de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte, que siempre ha impuesto a los gobiernos, lo que les da la gana, mientras que los gobiernos se han sumergido a lo que ellos quieren, incluyendo ahora el TRAE”, precisó el presidente de Fenatrano.

Hubieres acotó que la propuesta surge porque los linderos son inconstitucionales, ilegales, violan el Código Penal y el Código Civil, así como el derecho al libre tránsito y la competencia entre iguales.

En ese sentido, explicó que en el año 2012, a raíz de un incidente entre las rutas de Palenque y A de San Cristóbal, durante una mediación de la Policía Nacional se vio acorralada entre los dos grupos sindicales, donde un agente realizó un disparo para un lado, donde resultó herido a un miembro de Fenatrano, pero cuando se viró mató, no intencionalmente, sino para defenderse, a un alto dirigente de San Cristóbal.

Indicó que para la fecha citada, propuso al Congreso Nacional, mediante la Cámara de Diputados, una resolución que hiciera cumplir ala OTTT, así como a los organismos competentes del Estado, la eliminación delos linderos.

“Se puede poner guapo quien se ponga, esa era y sigue siendo mi posición, debido a que los linderos solo ha traído desgracias, muertes, destrucción y limitaciones para que los pasajeros y los usuarios puedan pararse donde ellos quieran en caso de necesidad”, aseveró Juan Hubieres.

Juan Hubieres acusó al senador Antonio Marte de querer imponer la “ley de la selva” históricamente, al tiempo de reiterar que Fenatrano es opuesta a los linderos de rutas, y que se lo informó a todos los organismos competentes y a los dirigentes sindicales.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), Yeni Berenice; Ministerio Público, director dela Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, y el comandante del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, “ustedes no están para proteger a Conatra ni sus grupos, tan poco a Fenatrano, sino para imponer la justicia y el orden en el país”.

Juan Hubieres advirtió que las autoridades están para evitarlo sucedido en Guerra, donde fueron secuestradas varias guaguas, donde precisó que los nombrados “Basora” y El regidor “Chavo” encabezan dicha acción, pagando a antisociales para dicho fines, “…más de ocho guaguas del municipio de Bayaguana fueron secuestradas, amenazadas y apaleadas, provocando que usuarios no pudieran llegar a sus destinos, como sucedió con varios médicos que se dirigía a dicha demarcación en Monte Plata”.

Finalmente, el presidente de Fenatrano dijo que no va acceder mediante chantajes ni amenazas de grupos que solo pretenden generar caos en el sector transporte público de pasajeros e incertidumbre a los usuarios del sistema.