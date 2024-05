Juan Huebieres denuncia candidatos a senador y diputados de Monte Plata andan buscando votos con jefe de banda sicarial

Fuente externa

El candidato a senador de la provincia Monte Plata, por la Fuerza del Pueblo y otros partidos aliados, Juan Hubieres denunció que candidatos a senadores de entidades políticas adversas y candidatos a diputados andan buscando votos acompañados y respaldados por jefe de banda sicarial de esa provincia.

Hubieres en rueda de prensa llamó a los candidatos a senadores que les adversan y a los candidatos a diputados a ser responsables y decirle a los municipes de Monte Plata «si es que en caso de ganar le darán el aval a los sicarios para que sigan matando gente, pues les recuerda que el código penal espera por su aprobación en el Congreso Nacional y el sicariato es una acción crimanal que la población está esperando que sea penalizada».

Recordó que en el los años 90 en su provincia se registró el primer caso por sicariato contra un candidato a senador llamado Rafaelito Vázquez, al que un partido le había dado un cheque foturista de 5 millones, cuando Vázquez decidió cobrarlo lo mandaron a matar y lo quemaron en el municipio de Don Juan. Su autores intelectuales tuvieron facilidad para salir del país y sólo pagaron los materiales.

En tal sentido, Recordó que lo mismo pasó con el caso del regidor Renato Castillo la Suprema Corte ratificó la sentencia de 20 y 30 años contra los autores materiales y el autor intelectual está libre y anda acompañando a los candidatos legislativos de distintos partidos y, a los que no están trabjando con ellos los intimida y amenaza .

«Si para ser senador yo te gobierno que aceptar el apoyo, la compañía y el respaldo de esa banda sicarial prefiero no ser senador pues en el 2014 y 2015 fueron once compañeros que me asesinaron unos sicarios, de los cuales algunos están presos y otros esperando sentencia definitiva»; puntualizó el líder del Movimiento Rebelde.