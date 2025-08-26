Fuente Externa

Nizao, Peravia. – El lanzador Juan Manuel Mejía Adames, recientemente elevado a las ligas mayores del equipo Rockies de Colorado, realizó la entrega de más de 400 mochilas equipadas con útiles escolares a estudiantes de las comunidades Gualey, Los Roches, Roblegal y Las Barias, en el municipio Nizao, provincia Peravia.

La entrega, realizada con la firme convicción de aportar a la formación de los niños de su comunidad, estuvo encabezada por la familia del lanzador, que actualmente se encuentra agotando juegos en Denver, Colorado. Los parientes manifestaron estar completamente agradecidos de Dios por el desempeño del jugador e indicaron que la acción es muestra de los valores inculcados al joven en su crianza.

“Estamos inmensamente feliz, pedimos a Dios larga vida y salud para que él continúe haciendo aportes a su pueblo que lo vio nacer”, manifestó Juan Reynaldo Mejía, padre del joven jugador de los Rockies.

Cabe destacar que el lanzador derecho, Juan Mejía, se convirtió el pasado mes de abril en el dominicano 942 en debutar en el béisbol de las Grandes Ligas. El joven con 6 pies y 3 pulgadas de altura con 200 libras de peso, nació el 4 de julio del año 2000.

La actividad altruista, que representa la primera acción oficial de la Fundación Juan Mejía, se realizó en coordinación de la Fundación Más Allá de la Pelota (MAP), presidida por el licenciado Héctor Faneytt, con el respaldo de Oyate Group en Nueva York, y contó con el apoyo cercano del agente del lanzador, Nelson Monte de Oca.