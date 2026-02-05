Por Tyrone Dotel

Santo Domingo, R.D. En medio del debate generado en redes sociales sobre la actriz y comunicadora dominicana Massiel Taveras, el psicólogo y escritor Juan Rojas, ofreció una reflexión psicológica social positiva que ha captado la atención del público digital por su enfoque profesional, ético y humano sobre la salud mental y el juicio social.

Juan Rojas, autor del libro “Cuando la vida nos sacude”, analizó el tema desde la psicología positiva y social. Según explicó, la evaluación psicológica es un proceso científico, confidencial y directo, que no puede ser reemplazado por interpretaciones hechas a partir de publicaciones en redes sociales.

“El señalamiento público y la recomendación no solicitada de atención psicológica o psiquiátrica no forman parte de una práctica ética”, indicó Rojas, quien además advirtió sobre el uso inadecuado de la salud mental como una etiqueta para juzgar o desacreditar a las personas.

Desde el enfoque de la psicología positiva y social, el especialista invitó a comprender el comportamiento humano como un fenómeno complejo, influido por factores personales, sociales y contextuales, y exhortó a sustituir la especulación por la empatía y una comunicación más consciente.

En ese mismo tenor, Rojas subrayó que las figuras públicas, debido a su nivel de exposición, suelen convertirse en blanco de análisis constantes, pero recordó que la responsabilidad social de los medios y de los usuarios digitales debe centrarse en informar sin estigmatizar ni emitir interpretaciones psicológicas fuera de lugar.

Estas reflexiones se desarrollan con mayor profundidad en su libro “Cuando la vida nos sacude”, una obra que aborda cómo las crisis personales, la presión social y los eventos inesperados impactan la salud emocional, ofreciendo herramientas de reflexión, resiliencia y crecimiento personal.

“Hablar de salud mental en los medios requiere mesura, criterio profesional y humanidad. El verdadero aporte está en educar y crear conciencia, no en diagnosticar desde la distancia”, expresó el autor.

“Cuando la vida nos sacude” está disponible para el público y se ha posicionado como una lectura relevante en el contexto actual, donde el debate sobre salud mental ocupa un lugar central en la conversación social.