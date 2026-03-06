Juan Salas reúne a 32 directores provinciales Defensa Civil para fortalecer operativo de Semana Santa

Fuente externa

Santo Domingo.- El director ejecutivo de la Defensa Civil Dominicana y presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Juan Salas, encabezó este viernes una reunión de coordinación con los 32 directores provinciales, con quienes trató el “Plan Operativo Semana Santa 2026”.

En el encuentro, realizado en la sede central de la entidad naranja, Salas resaltó la importancia de trabajar la prevención ante la llegada de la época en la que más vacacionistas se movilizan hacia diferentes puntos del país, entre estos balnearios y templos religiosos.

“Nuestro compromiso está antes, durante y después de una emergencia. Estaremos en carreteras y balnearios, pero hoy, estamos revisando y actualizando nuestro plan operativo, con la finalidad de que junto a nuestros miles de voluntarios y voluntarias, podamos preservar vidas y brindar una mejor respuesta ante cualquier situación que se presente”.

La explicación del plan estuvo a cargo del subdirector y encargado de Operaciones, Delfín Rodríguez, quien mencionó la instalación de varios Puestos de Socorro a nivel nacional y la importancia de señalizar con tiempo los balnearios clausurados, para evitar situaciones de riesgo.

En ese sentido, el director Salas invitó a la población a visitar el portal web de la Defensa Civil, www.defensacivil.gob.do, y revisar el listado oficial de balnearios habilitados y clausurados.

Bajo un enfoque preventivo, de articulación institucional y acción, pidió a la población tomar la Semana Santa como una época de oración y reflexión. “Que la prudencia nos acompañe a donde vayamos”, expresó.