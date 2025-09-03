Julianny De La Cruz cae en el W35 Punta Cana

Fuente Externa

PUNTA CANA.- La dominicana Julianny De La Cruz no pudo avanzar a la segunda ronda del Torneo W35 Punta Cana, que se celebra por dos semanas seguidas con jugadoras de 22 países, en la academia de Vilas, en el Hotel Ocean El Faro, en Uvero Alto.

La mexicana María Portillo fue la verduga de la dominicana De La Cruz, tras vencerla con doble 6-1 este martes.

Mientras que la favorita del torneo, Luisina Giovannini, venció a su compatriota argentina Candela Vázquez, por 6-4 3-6 6-1.

Avanzaron también a la próxima ronda la italiana Anastasia Abbagnato, ocho del torneo, sobre la ecuatoriana Camila Romero, por doble 6-3.

Otras ganadoras

Sophia Biolay, de Francia derrotó a la mexicana Ximena Senties. En choque de estadunidenses, Jaeda Daniel sobre Abigail Rencheli. Mientras que la alemana Katharina Hobgarski dio cuentas de la argentina Nicole Poj.

Este martes se jugaron los partidos de los octavos de final en la modalidad de dobles.

Este miércoles, los partidos de sencillos se jugarán desde las nueve de la mañana.

El torneo reparte 30 mil dólares. El director es Sergio Sabadello, con Jimi Cardona como réferi, asistido por Francisco De Los Santos.

El evento reparte 35 puntos para la campeona, 23 para la finalista, 14 para la semifinalista, 8 puntos para los cuartos de final y 4 a octavos de final.

Los eventos organizados por Fedotenis y Vilas Tennis Academy son gracias a ITF, Ocean El Faro, Head, El Nuevo Diario y H10