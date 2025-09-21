Julianny De La Cruz se corona en la Copa Bávaro J30

Fuente Externa

SANTO DOMINGO.- La tenista dominicana Julianny De La Cruz se coronó campeona de la Copa Bávaro J30, celebrada esta semana con más de 100 jugadores de 23 países, celebrada en la academia de Vilas, en el Hotel Ocean El Faro, en Uvero Alto.

Este sábado, en la final del evento, De La Cruz, tres del torneo, venció por doble 6-1, a su contrincante Renata Janoviakova, de República Checa y seis del evento.

“Muchas gracias a mis entrenadores, a mis padres, porque hoy estoy aquí, por el apoyo, por confiar más en mí, y nada, habrá más torneos y a ganar”, dijo De La Cruz luego de coronarse en el Torneo Copa Bávaro J30.

La semana pasada, Julianny se coronó, junto a Miguel Baquero, en el Torneo Master Cotecc U14 2025, celebrado en Hacienda Family & Fitness Club, en Tabasco, México, con 16 jugadores, ocho de cada rama, entre el 6 y 13 de septiembre del presente año.

La portento tenista ganó en sencillos y mixto, junto a Baquero, en ese torneo internacional.

Cabe mencionar que desde este lunes inicia la Copa Uvero Alto J30, en Punta Cana.

Los campeones de sencillos suman 30 puntos para el ranking ITF junior y los de dobles, 25.

Wilson Joya es el réferi, asistido por Francisco de los Santos.

El director general es Sergio Sabadello.

Los eventos organizados por Fedotenis y Vilas Tennis Academy son gracias a ITF, Ocean El Faro, Head, El Nuevo Diario y H10.