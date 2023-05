Julio Rodríguez pega el jonrón más largo de su carrera en las Grandes Ligas

Por: León Felipe Rodríguez

EN SEATTLE .-El dominicano Julio Rodríguez fletó el jonrón más largo de su Carrera en el béisbol de las Grandes Ligas para ayudar en el triunfo de su equipo los Marineros de Seattle de 3 vueltas por 1 sobre los Astros de Houston ayer domingo 7 de mayo.

El batazo de Rodríguez fuera del parque en la tercera entrada , el número seis de la presente temporada, recorrió una distancia de 454 pies, según la proyección del indicador Statacast para aumentar la ventaja de los Marineros.

De su lado, Bryce Miller lanzó seis entradas en blanco. Miller, el prospecto No. 2 de los Marineros y el No. 88 de MLB Pipeline en general, demostró que podría ser una fuerza estabilizadora en la rotación de Seattle llevándose el triunfo con la friolera de 60 lanzamiento, lo que representa cada uno de sus cinco ponches. Fue su primera Victoria en la Gran Carpa.

Por los Marineros, los dominicanos Julio Rodríguez de 5-1 con una anotada y una remolada, fruto de su vuelacercas; Teoscar Hernández de 4-1 con una anotada.

Hanser Alberto de 4-4 incluído un jonrón en triunfo de los White Sox

En otro partido de la jornada dominical de Grandes Ligas del domingo 7 de mayo, el dominicano Hanser Alberto conectó cuatro imparables en igual número de turnos al bate, incluído un cuadranglar y produjo un récord personal de cuatro carreras en el triunfo de los Medias Blancas de Chicago que anotaron 11 carreras en la segunda entrada para apalear 17-4 a los Rojos de Cincinnati el domingo.

Por Medias Blancas, el dominicano Hanser Alberto de 4-4 con dos carreras anotadas y dos empujadas.

OTROS RESULTADOS JORNADA GL DOMINGO 7 MAYO

Rockies 6 Mets 6

Kansas 5 Oakland 1

Angelinos 8 Texas 16

Dodgers 5 San Diego 2

Cerveceros 7 Gigantes 3

Marlins 5 Cubs 4

Orioles 3 Bravos 2

Phillies 6 Boston 1

Toronto 10 Piratas 1

Twins 0 Guardianes 2

Tampa 8 Yankees 7

Cardenales 12 Detroit 6

Washington 9 Arizona 8

JUEGOS HOY LUNES 8 DE MAYO

Detroit Vs Cleveland 6:10

Rockies Vs Piratas 6:35

Tampa Vs| Orioles 6:35

Oakland Vs Yankees 7:05

Cardenales Vs Cbs 7:40

White Sox Vs Kansas 7:40

Dodgers Vs Cerveceros 7:40

Astros Vs Angelinos 9:38

Texas Vs Marineros 9:40

Marlins Vs Arizona 9:40

Washington Vs Gigantes 9:45