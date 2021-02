Junta De Vecinos De Villa Faro Celebra Mesa Vecinal Antiruidos

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +904 Nuevos 234,502 Fallecidos: +4 Nuevos 3,028 Recuperados: 183,720 Activos: 47,754

Por: Patria Deveaux

Santo Domingo Este. RD.- Tras semanas de acumular quejas, de más de 60 vecinos por ruidos ocasionados por las competencias de equipos de sonidos instalados en vehículos (Tuiteos) en lo que llevamos del 2021, la comunidad de Villa Faro Centro celebró una Mesa Vecinal Antiruidos coordinada por su Junta De Vecinos y la policía Nacional donde anunció la formación de una comisión de los vecinos afectados junto al Mayor PN Maldonado, para visitar a los responsables de esta penosa e ilegal actividad, y exponerles las quejas de los vecinos de la calle Casiblanco (Antigua Calle Sexta) por el ruido que ocasionan la competencia de equipos de sonidos instalados en vehículos, afectando la convivencia y la paz de cientos de vecinos en edad vulnerable.

Por espacio de más de una hora los residentes de esta laboriosa comunidad y negociantes del área que aun tras la reapertura están cerrando entre las 7:00 pm los dias de semana y 5:00 pm los fines de semana, le expresaron al representante de la Policía Nacional, que las fiestas comienzan después de las 7:00 pm y continúan hasta las 10:00 de la mañana y que está afectando su paz social y la calidad de vida, en violación a las Leyes 64-00, sobre Medio Ambiente; la 42-01, de Salud y la 287-04, sobre Prevención y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos.

Los vecinos expresaron delante del Mayor Maldonado Encargado Del Cuartel Policía Nacional en el sector, “Las calles son tomadas y el desorden que se arma después de las 7:00 pm, prosigue en la medianoche, hasta madrugada y es simplemente insoportable. Yo vivo en esta calle, en este mismo edificio por 45 años y nunca había escuchado o vivido una situación como la que se está viviendo ahora en estos últimos tres meses. En Villa Faro no existe la ley. ¿Para qué nos vamos a quejar al 911 si no vienen y Antiruidos no existe?”, agregó otra de las vecinas.

“Yo tengo más de 15 años con este negocio y antes la policía pasaba cada 4 o 5 horas. Ahora dura muchísimo y no veo ni siquiera una camioneta de la policía. Los fines de semana eso es increíble”, dijo otra vecina. “No pueden dormir, se quejan muchísimo, pues todo este tiempo estamos con los problemas del humo, el ruido de los carros acelerando y la música… Han estado muy difíciles estos fines de semana “, dijo otra vecina. Cuando les hablamos nos vocean que si no queremos oír la música que nos mudemos del sector.

Los vecinos se quejan de que llaman al 911, llegan dos policía en motores y no hacen nada, pues son más de 40 carros y cada vehículo tiene un grupo numeroso de jóvenes y adulto consumiendo alcohol, hookahs y sustancias controladas, que van y vienen de mano y manos a través de Deliverys. En plena calle y a la vista de todo el mundo. El mal olor de las hookahs y el humo penetra a nuestros hogares y es insoportable. Tenemos temor porque muchos de ellos son reconocidos antisociales, que han tenido ya problemas en otros sectores donde se han armado balaceras y agresiones contra la policía y los vecinos.

El Mayor Maldonado expresó que no tiene suficiente personal policial, que no puede dejar dos unidades motorizadas en el área porque solo tiene dos motores y una camioneta y el cuartel de Villa Faro abarca demasiado barrios, que él no puede dejar que vaya y le quemen un motor y les agredan a sus policías como ha sucedido en otros barrios, porque es un asunto de seguridad pero también de vida. Dijo que con esas dos unidades tiene que manejar las solicitudes de más de 50 barrios y sectores y además darle soporte al sistema 911.

Los vecinos externaron que tienen más de tres meses quejándose por esta situación con las autoridades correspondiente 911 y antiruidos y ya no saben dónde recurrir, para que su voz sea escuchada, “el vecino del colmado cierra sus puertas grandes y vende las bebidas por una puertecita lateral con todo y toque de queda, por igual el de la casa del frente donde se lavan vehículos, de ahí se vende cerveza a toda horas de la noche y de la madrugada, ellos son parte de este desorden, no valen las quejas los vehículos ponen sus músicas a todo volumen, todos los fines de semana son un infierno, sin importarle la edad y la salud de las personas que le rodean.

Los comunitarios aprobaron intentar dialogar con las personas señaladas a la que les van a entregar la queja de la comunidad, se escogerá una Comisión para depositar una correspondencia sobre esta situación en Antiruidos de Invivienda, en la Fiscalía de Invivienda, en el Ayuntamiento, en el Palacio de la Policía y en el Ministerio de Interior y Policía, solicitando el auxilio de las autoridades para poner fin a esta situación, solicitaran también el equipamiento del Cuartel policial de Villa Faro y que le sean asignado mayor cantidad de agentes y motores para los trabajos de campo.

Además de la Junta de Vecinos de Villa Faro Centro, estuvieron presente en la Mesa Antiruidos y en apoyo a la representación de los vecinos de la calle Casiblanco, , la Fundación Acuarela representada por Miguel Burgos, la Defensa Civil DC representada por Luis Manuel Nuñez, el Núcleo Cinematográfico Dominicano NCD representado por Franklin Rosado, la Fundación Prodesarrollo De Santo Domingo Este FUNDESE representada por Juan Castro y el Consejo De Desarrollo Social y Comunitario Ozama CODESOCO representado por Sucre Julian Barrera.

Carmen Saro les recordó a todos los presente que en la Junta de Vecinos de Villa Faro Centro trabajamos en pro de la convivencia pacífica y que el ruido es un elemento que genera conflictos, un ambiente hostil y enfermedades auditivas, por lo que vamos a solicitarles a esos vecinos que se benefician con ese desorden que no podemos permitir actividades produzcan sonidos por encima de los decibelios permitidos, que estén haciendo sus necesidades en los frentes de las casas y dejando todos sus desperdicios.