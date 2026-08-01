Junta Municipal de San Luis estrena nuevo despacho tras más de 20 años de espera

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San Luis, Santo Domingo Este. – La Junta Municipal San Luis dejó inaugurados este viernes su nuevo despacho y oficinas administrativas, un espacio moderno y funcional que representa un importante avance para el fortalecimiento institucional y la mejora de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

Esta significativa obra pone fin a una espera de más de 20 años, convirtiéndose en una realidad gracias a la gestión de la alcaldesa Arq. Wendy Cepeda, quien ha impulsado iniciativas orientadas al desarrollo, la modernización y el fortalecimiento de la institución.

El nuevo despacho y las oficinas administrativas brindarán un ambiente más adecuado para la planificación, coordinación y toma de decisiones que contribuyen al desarrollo del Distrito Municipal San Luis, permitiendo ofrecer una atención más eficiente y cercana a los munícipes.

Durante la actividad, la alcaldesa Wendy Cepeda destacó que esta inauguración simboliza el compromiso de su gestión con el fortalecimiento institucional y la dignificación de los espacios de trabajo, reafirmando que una administración organizada y equipada se traduce en mejores resultados para toda la comunidad.

Con esta importante inauguración, la Junta Municipal San Luis continúa avanzando en su misión de construir una administración más eficiente, transparente y al servicio de la gente, manteniendo firme su compromiso de seguir impulsando obras e iniciativas que contribuyan al bienestar y desarrollo del Distrito Municipal.