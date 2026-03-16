JUNTAPO llama al movimiento social y a los sectores organizados a defender la Cesantía Laboral

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La Junta Popular de Organizaciones Barriales y Comunitarias (JUNTAPO), preocupada por las maniobras que algunos sectores del empresariado vienen realizando para cabildear en diferentes espacios e influir en posibles cambios a las conquistas logradas por los trabajadores y empleados en materia de Cesantía Laboral dentro del Código de Trabajo, hace un llamado a la vigilancia militante para que ninguna reivindicación lograda por la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), las centrales sindicales y sus afiliados sea vulnerada por la ambición de determinados grupos empresariales.

Ramón Ramírez coordinador de JUNTAPO dijo que en las últimas semanas se ha desatado una fuerte ofensiva por parte de sectores del empresariado para tratar de modificar un derecho adquirido por los trabajadores, como lo es la Cesantía Laboral, la cual es el resultado de largos años de discusión en la mesa del Diálogo Tripartito, compuesta por el Gobierno, los empresarios y los trabajadores.

Nueva vez, JUNTAPO levanta su voz ante lo que sería un retroceso en materia de logros laborales. Quitar el beneficio de la cesantía podría crear situaciones de intranquilidad para la paz social que goza la República Dominicana, ya que esa medida no dejaría otro camino a la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), a las centrales sindicales y a los sectores aliados a los trabajadores que iniciar un proceso de lucha que en nada conviene al país ni a los propios empresarios, quienes en lugar de aportar más a los trabajadores se

empeñan en arrebatarles el derecho a la Cesantía, señaló Ramírez.

Estamos haciendo un llamado a todas las organizaciones sociales, populares y comunitarias, a los grupos de mujeres, campesinos, grupos de base de las iglesias, profesionales y grupos estudiantiles a cerrar filas y pronunciarse de manera firme, manifestando a la CNUS que estamos prestos a movilizarnos pueblo por pueblo y provincia por provincia con tal de defender la Cesantía Laboral.

También dijo Ramírez que la Coordinación Nacional de JUNTAPO hace un llamado a los legisladores de las cámaras alta y baja a mantenerse firmes con la propuesta inicial de la Cesantía Laboral, recordando que la mayoría de ellos se debe a las grandes masas de pobladores que los eligieron y no a sectores empresariales que, en su búsqueda de mayores beneficios económicos, poco consideran la tranquilidad política y la estabilidad social del país, siendo la República Dominicana una de las naciones que mayor paz social exhibe en el

continente.