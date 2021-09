Jurista asegura que si Quiñones no quiere suplir la vacancia derivada de la muerte de Papito, el cargo de regidor no le corresponde a Angela Mariñez

Por Robert Vargas

El asunto de quién será la persona que suplirá la vacancia definitiva en el Concejo de Regidores del ASDE por la muerte del regidor Fausto Aquino, Papito, no parece que esté resuelto del todo sino que, al contrario, tiende a complicarse a medida que pasan las horas.

Inicialmente, se ha dicho, y así lo ha defendido el Director de Asuntos Municipales del Partido Revolucionario Moderno, (PRM), en SDE, Abel Matos, que quien debe suplir la ausencia definitiva del difunto regidor Papito, sería el ex concejal Fernando Arturo Quiñones.

También, que si este no quiere asumir el puesto, entonces debería ser juramentada como nueva regidora la perremeísta Angela Mariñez, por ser la siguiente candidata más votada en la boleta electoral del PRM en las elecciones municipales extraordinarias de marzo del 2020.

Otros han planteado que, el suplente debería ser el actual Director de Espacio Público del ASDE, el temido Melvin Hiraldo, un hombre de la extrema confianza del alcalde Manuel Jiménez.

Incluso, según ha conocido Ciudad Oriental, en la Junta Electoral de SDE fueron realizadas algunas gestiones para lograr que Hiraldo sea declarado el suplente válido.

Sin embargo, el jurista Victor Féliz, quien pertenecería al PRM, tiene un criterio muy distinto que hace trizas todas las versiones anteriores.

Según Féliz, Hiraldo no puede ser el suplente de Papito porque él, (Hiraldo) no fue candidato a regidor en las primarias simultáneas del PRM el día seis de octubre del 2019.

Según Féliz, en este casó, él Artículo 56 párrafo 2do de la ley 33_2018 de la ley de Partido y Agrupaciones, establecen que todo regidor tendría un suplente.

Agrega que él referido artículo no establece qué si no puedes asumir él suplente, serán llamados los siguientes miembros de la boleta.

-“Al no querer asumir Fernando Arturo Quiñones Ramírez, en virtud qué él suplente qué más votos obtuvo fue Jesús Rafael Méndez Méndez, (entonces) Angela Mariñez queda excluida porque el Art. 56 párrafo 2do de la ley 33_3018) no establece qué serán llamados los siguientes miembros de la boleta”, dice Féliz.

Agrega que “la misma en sus artículos 83, swe la ley 33_2018 establece (que) la presenté ley deroga y sustituye toda diisposición qué le sea contraria, es decir (…) los artículos 36,44 de la ley 176_07 no le es oponibles art 56 párrafo 2do de la ley 33-2018”.

Lo que dice la ex regidora Fanny Santana

De su lado, la ex regidora Fanny Santana ha usado su cuenta de FaceBook para expresar su opinión al respecto:

Ella dice, textualmente que:

-“Pero qué pitó toca Melvin (Hiraldo) en eso?; que yo sepa Darío (Batista) , está y seguirá como Regidor, Dios mediante, y es una estupidez de gente que se creen tan inteligentes, se pongan de ridículos. Eso es (la regiduría) de Arturo Quiñones, porque es el suplente de Papito; si él no acepta es de Angela (Mariñez) porque es la candidata que más votos sacó y si ella no lo acepta sigue el otro candidato que más votos sacó; es decir que los suplentes sólo asumen si su regidor muere o abandona ect., Hace años que la lista por escala de los suplentes desapareció y no creó que eso no lo sepa (el alcalde) Manuel Jimenez”.

Muerte de Papito

El regidor Papito falleció de causas naturales hace tres semanas y todavía los perremeístas no se se ponen de acuerdo sobre quién será su suplente.

Para ganar el puesto, Papito se vio precisado a enfrentar a fuerzas internas en el PRM y derrotarlas en el Tribunal Superior Electoral.