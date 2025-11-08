Justin Castro guía Casa Niño Pobre en el basket comunitario de Jaya copa Pescadería Wanda

Por Tony Reyes

El versátil armador Justin Castro explotó con 28 puntos, 3 asistencias y seis rebotes en la victoria del team Casa de Niño Pobre 69-64 sobre los actuales campeones de Jaya en la continuación del torneo de baloncesto intercomunitario de Jaya 2025 dedicado al propulsor deportivo Jackson de Jesús en opción a la gran copa Pescadería Wanda.

Castro estuvo indefendible anotando canastos de diferentes ángulos de la cancha que fueron determinantes en la segunda victoria seguida de los sorpresivos debutantes Casa del Niño Pobre.

Además de Castro se destacaron a la ofensiva por la Casa del Niño Pobre Cristopher Suarez con 17 puntos y 7 rebotes y Cristopher Lizardo anotó 8 puntos y capturó 13 rebotes.

Por los actuales campeones de Jaya los más sobresalientes fueron Junier de la Cruz con 21 puntos y 10 rebotes, Franciel Polanco y Junior Geraldo anotaron 12 puntos cada uno.

Así mismo en otro resultado la comunidad Naranjo Dulce superó 66-51 a cristo Rey logrando su segundo triunfo en la exitosa justa deportiva

Anthony Jiménez encabezó la ofensiva de Naranjo Dulce con 18 puntos y 12 rebotes, Juan Marte anotó 15 puntos y Waderson Paulino aportó 13.

Por el quinteto Cristo Rey lo más sobresalientes fueron Jerison Morillo con 20 puntos, Jordani Gutiérrez añadió 8 y Johan Muñoz con 7.

La justa es organizada por un comité organizador encabezado por el prestigioso deportista Samuel Núñez y se celebra exitosamente en la cancha del distrito municipal de Jaya ante una gran asistencia que noches tras noches abarrota la instalación deportiva.