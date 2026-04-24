Por Jose Caceres

La Federación Dominicana de Karate escogerá a los integrantes de los equipos nacionales para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe durante el desarrollo del Torneo Superior de ese deporte, que se inicia este viernes 24, en el marco de los Juegos Deportivos Militares, organizados por la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico.

La información la dio a conocer el presidente de la Federación de Karate, profesor José Luis Ramírez (Borola), en un despacho de prensa. Dijo que el certamen concluirá el próximo día (fecha no especificada).

Indicó que el Torneo Superior de Karate, en ambas ramas, está generando una gran expectativa entre todas las instituciones castrenses, que siempre presentan eventos de alta calidad competitiva.

“Allí estarán participando nuestros atletas María Dimitrova, Pamela Rodríguez y Anel Castillo, actuales medallistas de oro de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, así como otro nutrido grupo de atletas”, precisó Ramírez.

Manifestó que, cuando queden conformados los equipos nacionales, entonces FEDOKARATE dará inicio formal a la preparación y concentración de los atletas, de cara a los Juegos, donde se tienen planificados fogueos y bases de entrenamiento, dentro y fuera del país.

Afirmó que María Dimitrova estará buscando su sexto título consecutivo en unos Juegos Centroamericanos, lo que será un gran hito; Anel Castillo va por su cuarta medalla de oro y Pamela Rodríguez, tras su tercera presea dorada.

“Nuestros nuevos talentos, en las diferentes categorías, también están trabajando para darle medallas de alta calidad al país en el medallero, tal y como ha sido una costumbre en los últimos ciclos olímpicos”, proclamó Ramírez.

Se recuerda que, con rotundo éxito, la pasada semana la República Dominicana fue sede del Torneo Clasificatorio de Karate, con la participación de más de 20 países de Centroamérica y el Caribe, donde se eligieron las 144 plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.