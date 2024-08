Kelvin Cruz asegura mantendrá relación sana con los cronistas deportivos

Por: Leòn Felipe Rodrìguez

SANTO DOMINGO, RD.– El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, asegurò ayer mièrcoles 21 de agosto, que mantendrà relaciones sanas con los cronistas deportivos.

Cruz, hizo la afirmaciòn durante una visita de cortesìa que hizo a la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD) a los fines de realizar acciones conjuntas en favor del deporte.

Desde que el funcionario llegó al gremio constató el avanzado estado de deterioro en que se encuentra el local de la ACD, ubicado en la calle de Las Atarazanas número uno, en la Ciudad Colonial.

El titular de Deportes y Recreaciòn, fue recibido por el presidente de la benemérita entidad, Américo Celado, y otros miembros de la directiva, quienes se pusieron a su disposición para trabajar de manera mancomunada a los fines de que Cruz tenga éxito en sus funciones y así cumplir con las directrices del presidente Luis Abinader en el campo del deporte.

“De verdad que he pasado una mañana muy alegre. En mi tercer día de gestión quise venir para hacer mi primera visita oficial a la Asociación de Cronistas Deportivos; he venido aquí para ponerme a la orden. He venido de La Vega a sumar, a hacer nuevos amigos”, manifestó Cruz.

Resaltó que procura mantener una relación sana, sincera y de buen entendimiento con los periodistas especializados en deportes, dado el conocimiento que tienen y la trascendencia de dar conocer las actuaciones de los atletas y del propio Ministerio de Deportes.

A manera de ejemplo, dijo que Miderec y la crónica son como dos piernas que deben trabajar una al lado de la otra para beneficio del deporte, actividad que definió como instrumento para transformar la vida de mucha gente y llevar diversión sana, recreación a los niños, juvenes y adultos.

“Si usted va a impulsar un ejercicio de promover una vida sana, de promover entretenimiento, de apoyar el deporte de alto rendimiento, de trabajar en función de llevar cambios y transformaciones positivas, usted no hace nada con hacer un trabajo brillante si no tiene quien lo cuente”, destacó Cruz.

“Yo defino esta nueva responsabilidad mía como un trabajo de dos piernas. La pierna operativa, que depende del Ministerio de Deportes, y la pierna de esos hombres y mujeres influyentes, que cuenta la historia de lo que hace todos los días el ministro, el ministerio, y qué está pasando con el deporte”, expresó.

Consideró que es determinante que ambas instituciones caminen a la par, no una detrás de otra, porque para cumplir con las expectativas creadas con su designación necesita del concurso de los medios escritos, televisivos, radiales y de las distintas plataformas digitales.

“Les pido de todo corazón a ustedes que me ayuden, porque no se van a arrepentir”, subrayó el nuevo ministro de la cartera, quien llegó acompañado del viceministro de Deportes, Kennedy Vargas; del presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), Rafael Uribe; de Radhamés Díaz, encargado de Prensa del Miderec, así como de los periodistas José Luis Bautista y Wilkin de la Cruz.

De su lado, Américo Celado resaltó la hoja de servicios que ha tenido Kelvin Cruz, que por su capacidad gerencial ha triunfado como alcalde de La Vega, regidor, presidente de la Asociación de Baloncesto de esa olímpica ciudad y presidente del comité organizador del torneo superior de allí.

“Nos vamos hoy de aquí muy satisfechos por contar con la distinción que el ministro Kelvin Cruz ha tenido con nosotros, la prensa deportiva del Distrito Nacional”, enfatizó Celado, quien declaró que la última vez que el local fue reparado ocurrió en el año 2008.

Indicó que por eso resulta importante la visita, para que vea las condiciones físicas de un local que forma parte de un conjunto de edificaciones coloniales que han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad y en cuyo patio español el patricio Juan Pablo Duarte practicó esgrima.

Durante la llana conversación que sostuvo con el ministro, Celado le solicitó la habilitación de un estudio de grabación que pueda permitir que su membresía haga contenidos para plataformas digitales y cuatro cubículos con computadoras.

Informó que el pasado año, Miderec hizo un levantamiento para remozar las oficinas de la ACD, pero que no pasó de ahí.

El mismo contempla la sustitución del mobiliario, pintura, mejoras de sus sistemas sanitarios, eléctricos, incluidas colocación de nuevas lámparas led, plafones, corrección de las filtraciones y la colocación de un logo en acrílico de la institución, fundada en el año 1929.

Cruz tomó notas de esa y otras peticiones que le hizo el presidente de la ACD, entre las que citó la pensión de varios miembros de la entidad que sufren de enfermedades de alto costo, la mejoría de los que laboran en la Dirección de Comunicaciones de Miderec, y el equipamiento de ese lugar.

Los demás miembros de la directiva de la ACD que tomaron parte en la reunión fueron los vicepresidentes Víctor Calvo y Neftalí Ruiz, la secretaria Natacha Batista y el tesorero Odalis Sánchez.