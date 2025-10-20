Fuente Externa

El Dr. Ángel Luis Fernández presidente de la Fundación 1 A 1 participó con su Stand exhibiendo sus ejemplares y de otros escritores pertenecientes a la organización en la feria del libro de Frankfurt, Alemania 2025, considerada la más grande e importante del mundo y que atrae a una gran variedad de editoriales, agencias literarias, escritores y profesionales del sector.

Buscamos darnos a conocer en algunas partes del mundo, en concreto estamos muy interesados en adentrarnos en el oriente, que nuestra literatura, nuestros libros sean presentados y utilizados porque todos y cada uno de ellos son libros con mensajes muy profundos y responden a los estándares más elevado de investigación y desarrollo, el fondo editorial de la fundación que está en 24 países es abundante y trabajamos con valores humanos. Dijo Ángel Luis Fernández.

La fundación tuvo sus orígenes en la República Dominicana y fue la única presente en la feria del libro con un Stand de origen dominicano donde participaron más de 4,000 expositores de todo el mundo, un evento imprescindible que conectó el legado literario con el futuro de la industria editorial.

Centro de luz es nuestro proyecto principal que ofrecerá respuestas a los que tienen preguntas, hay muchos profesionales en diferentes disciplinas, contamos con 8 centros virtuales de asistencia gratuita, en el área de medicina, psicología, ciencias ancestrales, investigación y desarrollo, el primer centro físico estará en la República Dominicana en las proximidades de San Cristóbal, además contará con centros en México y en Argentina, puedes visitar nuestra página web: www.1a1.foundation para más detalles e interesados en aportaciones para el desarrollo de nuestras actividades de interés humano. Explicó el Dr. Fernández.

La Feria del Libro de Frankfurt 2025 realizada del 15 al 19 de octubre, Feria que volvió a dar vida al mundo editorial en la Messe Frankfurt, con su creatividad, cultura y posibilidades de networking, ideal para expositores que mostraron sus obras más recientes y lectores que descubrieron nuevos autores.