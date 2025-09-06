La advertencia de Lula en medio de las tensiones en el Caribe

RT

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este viernes que su país se mantendrá «del lado de la paz» frente a una posible escalada de las tensiones entre EE.UU. y Venezuela.

«La guerra solo conduce a la masacre y al empobrecimiento. Si hay un desacuerdo entre dos naciones, no hay mejor manera, ni más barata de resolverlo, que sentarse a la mesa de negociaciones y hablar», expresó el mandatario en una entrevista con SBT News.

Manifestó que Brasil no desea «contencioso internacional» (litigio ante un organismo jurídico global) y que no tomará partido ante un eventual conflicto entre Caracas y Washington: «Brasil seguirá del lado que siempre ha estado: el lado de la paz», afirmó.

Preocupación por la frontera

Por su parte, el ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, expresó su preocupación ante la hipótesis de que la frontera con Venezuela llegue a convertirse en una «trinchera». En declaraciones recogidas por Folha, aseguró que hubo un desplazamiento de tropas a la frontera con Venezuela, aunque aclaró que esa operación ya estaba prevista desde el 2024 en preparación para la COP30 y para asistir a zonas inhóspitas.

«No fuimos a ayudar a nadie. Nos preocupa nuestra frontera, para que no la conviertan en una trinchera. Brasil es un país pacífico», agregó Múcio ante la prensa, insistiendo en que la prioridad del Gobierno es garantizar la seguridad en sus límites territoriales sin involucrarse en el conflicto.

Movimientos militares

Las declaraciones desde Planalto llegan en un contexto marcado por el despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe, que elevó la preocupación en la región.

Caracas denuncia que las acciones hostiles de EE.UU. pretenden dar un «zarpazo terrorista militar» para deponer a Maduro, tras calificar el despliegue militar de Washington como una «amenaza» para la paz de Venezuela y la región.