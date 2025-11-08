Fuente Externa

Santo Domingo, RD.- La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que su personal técnico está trabajando para corregir una avería en una línea de 12 pulgadas ubicada debajo del elevado que conecta la avenida Winston Churchill con la John F. Kennedy, que limita el servicio de agua en los sectores Urbanización Fernández, Ensanche Paraíso, Yolanda Morales, Ensanche Julieta, parcialmente el sector de Los Prados y Los Praditos.

Según explicó la institución, la tubería pasa por debajo de una de las pilas estructurales del elevado, lo que ha dificultado las labores de excavación y reparación. Los técnicos están trabajando en descubrir el tramo afectado para identificar el material de la tubería y así realizar un desvío que permita restablecer el suministro de agua potable en la zona.

Debido a esta avería, durante el día de hoy y mañana se verán afectados los siguientes sectores: Urbanización Fernández, Ensanche Paraíso, Yolanda Morales, Ensanche Julieta, parcialmente el sector de Los Prados y Los Praditos.

“Nuestro compromiso es restablecer el servicio de agua potable lo antes posible, garantizando calidad y continuidad para los residentes del Gran Santo Domingo”, resaltó la entidad.

La institución mantiene un equipo especializado en el lugar y continuará con las labores hasta solucionar por completo la avería.

