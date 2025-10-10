La Cancha y San Sebastián cierran la primera ronda en la cima del BSE 2025

Por Jose Luis Paulino Reyes

MOCA, provincia Espaillat. – Los clubes La Cancha y San Sebastián lograron sendas victorias y se adueñaron del primer lugar del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2025), dedicado al licenciado Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia, y en disputa por la Copa INDOTEL.

El refuerzo Antonio Gordon fue pura energía en el Techado Dr. Rubén Lulo Gitte, al encestar 39 puntos y capturar 16 rebotes en la victoria de La Cancha (2-1) sobre Don Bosco (1-2) con marcador de 89×86, en el evento avalado por la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL).

El conjunto azul dirigido por Anderson Cabreja se fue al descanso abajo 40×36, pero ajustó su estrategia en la segunda mitad para sellar el triunfo y cerrar con fuerza la primera ronda del torneo.

Por los ganadores, además de Gordon, sobresalieron Manaury Liriano con 16 tantos y Dominik Rosario con 14. En tanto, por Don Bosco destacaron Warlin Disla con 20 puntos, Yeriel López 13, Delvi Almonte 12 y Tony Mitchell un doble-doble de 10 puntos y 10 rebotes.

San Sebastián gana en dos tiempos extras

El club San Sebastián (2-1) necesitó dos tiempos extras para imponerse 98×96 sobre el José Horacio Rodríguez (1-2), logrando así igualar el liderato de la justa.

Nargenis Ulloa encestó dos tiros libres decisivos que colocaba el marcador 97×96 delante el Imperio Rojo y en la siguiente jugada Yonathan Polanco cometió falta ofensiva sobre Elizaur Muñoz, cediendo la posesión al San Sebastián con 16.8 segundos por jugar.

El propio Ulloa volvió a la línea de tiros libres tras recibir falta de Malfrey Sánchez, anotando un lanzamiento que dejó la pizarra 98×96, antes de que el José Horacio perdiera la última posesión del partido

Por los vencedores, Nargenis Ulloa firmó una actuación estelar con 32 puntos y 14 asistencias, seguido de Juan Junior Rosario con 22, Kelvin Rodríguez 15 y Elizaur Muñoz 11.

Por el José Horacio Rodríguez, Darious Monten aportó 25 puntos y 12 rebotes, Luiyi Rojas 22 y Malfrey Sánchez 9 unidades.