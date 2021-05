La Covid-19 “está venciendo” a Vakeró

Por Robert Vargas

El popular artista urbano Vakeró, quien se define como “el cantante de los raperos”, ha admitido que lo “está venciendo” el malestar que se deriva de la Covid-19, una enfermedad mortal que deriva tras el contagio con el nuevo coronavirus.

En su cuenta de Instagram, Vakeró informa a sus seguidores que que dio positivo a la Covid-19 “y es la hora que el malestar me está venciendo”.

Explica que “yo he tenido que salir a trabajar porque tengo familia que dependen de mi y me he tenido que arriesgar con el temor de volver a casa” y pueda poner en peligro de contagio a su familia, incluyendo su hija recién nacida.

Desde su lecho, el artista pide a sus fans que “se cuiden y obedezcan a las autoridades y su llamado de respetar el distanciamiento social, de no dejar de usar su masca (mascarilla), y si es necesario vacunarse”.

La Covid-19 está provocado estragos en República Dominicana tras el gobierno fracasar en la gestión de la pandemia, cuando optó por abrir el país al mercado sin importar las consecuencias.

Vakeró es uno de los artistas urbanos más populares de República Dominicana. Es un vecino de San Pedro de Macorís, donde la Covid-19 ha aumentado su impacto.

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 289,288 Fallecidos: 3,623 Recuperados: 238,615 Activos: 47,050