La Dirección municipal,SDE, junto al candidato Alcalde Luis Alberto,marchan contra el alto costo de la vida

Por Jhon Bello

Santo Domingo Este. – La Dirección municipal Peledeistas de Santo Domingo Este marcharon en el sector Los Frailes de ese municipio contra el alto costo de la vida que según expresaron los participantes en la actividad que los ciudadanos se ven afectados por los elevados precios de los alimentos, combustibles y demás insumos para el diario vivir.

Con la consigna «é pá fuera que van» recogieron varios kilómetros del referido sector donde también estuvieron presentes los líderes políticos en el municipio.

El recorrido inició en la calle Fausto Cejas Rodríguez con la presencia de líderes políticos como el aspirante a alcalde de Santo Domingo Este, Luis Alberto, los diputados Eduardo Hidalgo, Luis Enríquez, Franklin Martínez y Juan Carlos Echavarría (Joselito), además, el ex alcalde Alfredo Martínez, junto a la ex vicealcaldesa Jacinta Estévez y el ex diputado Ramón Cabrera.

Asimismo, los regidores Wandel García, Crismely Pinales y Ana Tejeda, además, los encargados provincial y municipal del PLD, Cristina Lizardo y Redames Fortuna.

También marcharon los dirigentes políticos John Bello, Grey Almanzar, Sobeida Sánchez, Joselito Feliz, Roberto Cordones, René Jáquez, Marcos Rosario, entre otros.