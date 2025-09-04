Por Traina Rodriguez

Santo Domingo, septiembre – La Embajada de Colombia en República Dominicana y la productora Larimar Films llevaron a cabo una función especial de La Estrategia del Mero, dirigida por Edgar de Luque Jácome, como antesala a su estreno en cines el próximo 4 de septiembre.

La película es una coproducción entre Colombia, República Dominicana, Brasil y Puerto Rico, y ejemplifica el poder del cine para estrechar lazos de cooperación internacional que fortalecen los vínculos culturales y creativos en la región.

El encuentro reunió a diplomáticos, empresarios y representantes del sector audiovisual. Entre los asistentes estuvieron Darío Villamizar Herrera, embajador de Colombia en la República Dominicana; Elsa Turull de Alma, productora de la película; Marianna Vargas Gurilieva, directora de la Dirección General de Cine (DGCINE); Marc Mejía, embajador de la película; además de los actores Ángela Bernal y Erick Vásquez, y los invitados especiales Leonardo Sánchez y Martha Arredondo.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del embajador Villamizar, quien destacó el mar Caribe como elemento común que une a ambas naciones, junto con la vida cotidiana de los habitantes y pescadores de estos pueblos, marcada por un pasado, una historia y una riqueza cultural compartida. Asimismo, subrayó el poder del cine como herramienta de diplomacia cultural y agradeció al director, los productores y los actores por apoyar iniciativas que fortalecen la amistad entre Colombia y República Dominicana.

Por su parte, Marianna Vargas Gurilieva, directora de la DGCINE, expresó: Celebramos que La Estrategia del Mero sea fruto de una coproducción internacional que enriquece nuestra industria y a su público, al tiempo que reafirma los lazos de hermandad entre nuestros pueblos, y evidencia cómo el cine trasciende fronteras al unir culturas y expandir audiencias.

La Estrategia del Mero narra la historia de Samuel, un pescador solitario que se reencuentra con su hija Priscila, a quien no veía desde que era un niño llamado Samuelito. Ese reencuentro los lleva a enfrentar heridas del pasado y a construir una relación marcada por la aceptación y la reconciliación. Como trasfondo, la metáfora del mero —pez capaz de cambiar de sexo al madurar— refuerza el mensaje de transformación y amor incondicional.

Muy contento de llegar a las salas de cine de República Dominicana. Cuando trabajé en el país encontré un personal técnico muy capacitado para llevar esas escenas bajo el mar. Sobre todo me impresionó el nivel de producción que tienen en el país. El equipo superó mis expectativas y el proyecto salió tal cual me lo imaginé, expresó su director Edgar de Luque Jácome.

Por su parte, la productora Elsa Turull de Alma resaltó que, aunque se trata de una historia 100 % colombiana, República Dominicana aportó escenarios únicos gracias a sus aguas cristalinas, arrecifes y cuevas submarinas. Explicó que filmar en entornos naturales reales favorece la veracidad de la historia, potencia su impacto visual y amplifica la experiencia de inmersión del público en salas de cine.

Con esta proyección especial, la Embajada de Colombia y Larimar Films reafirman su compromiso de impulsar el intercambio cultural y creativo, fortaleciendo los vínculos entre ambas naciones a través del cine.