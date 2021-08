La fiebre porcina africana arrasa en 11 provincias de RD y José veras invita a la población a seguir consumiendo cerdos

Por Robert Vargas

Alas autoridades dominicanas les ha estallado en las manos una crisis sanitaria que amenaza con arrasar con la población de cerdos en el país debido al avance aparentemente incontenible de la fiebre porcina africana (PPA).

Inicialmente, a través de las redes sociales, se supo que los cerdos estaban “cayendo como moscas” en la fronteriza Dajabón.

Luego se supo que la misma situación ocurría en la provincia Sánchez Ramírez, muy lejos de Dajabón.

Al principio, las autoridades intentaron minimizar el impacto de la crisis, que fueron incapaces de evitar y le aseguraron a la población que la PPA estaba limitada a esas dos provincias y que, al rededor de ellas, sería establecida un cerco sanitario para no entrara ni saliera de allí ni un solo cerdo, ni carne de este animal.

Mientras tanto, se anunciaba que procederían a ser sacrificados los cerdos en esos lugares para evitar la propagación del mal.

En medio de la crisis sanitaria incipiente, los funcionarios del gobierno se apresuraron a decirle al país que comer carne de cerdo no es malo y aseguraron que la PPA no e transfiere a los humanos.

En ese contexto, el presidente Luis Abinader se fue a Azua, una provincia muy distante de Sánchez Ramírez y Dajabón y, en una clara actuación para las cámaras, disfrutó de un trozo de cerdo asado, tal como le gusta a los dominicanos.

Sin embargo…

La crisis de la PPA es tan grave, que el gobierno se ha visto obligado a admitir públicamente que ya la fiebre porcina africana se extiende por al menos 11 provincias.

Se trata de

Sánchez Ramírez

Santiago

Hermanas Mirabal

La Vega

Montecristi

Elias Piña

San Juan y

Dajabón, entre otras.

El Ministerio de Agricultura admitió que “hasta ahora” ya hay 11 provincias confirmadas en las que está presente la PPA y se está procediendo a sacrificar la población porcina.

También han explica que ahora están investigando el origen de esa fiebre.

Autoridades detectan peste porcina en 11 provincias del país

Cinco equipos de trabajo se dirigieron a los diferentes criaderos para proceder al sacrificio de los cerdos, única medida sanitaria para erradicar la enfermedad pic.twitter.com/KoEntf19l6 — Raquel Awilda González🎙️🎥 (@RaquelAwildag) August 2, 2021



¿Esto será un chiste?

En medio de la realidad imposible de ocultar, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal de Los Mina, José Veras, se ha apresurado a culpar al “virus que es permanente del lado haitiano”.

No solo eso, sino que este empresario, cuyo negocio principal es procesar y vender derivados de cerdo, ha pretendido presentar como “cuasi héroes” a la Dirección de Ganadería por haber tomado muestras que luego enviaron a laboratorios de Estados Unidos, donde confirmaron que las muertes de cerdo masiva se deben a la PPA.

Tras la eliminación de la población porcina en República Dominicana durante el gobierno de Antonio Guzmán, (1978-1982), el país importó otros tipos de cerdos.

Oculta que a los funcionarios locales la situación los tomó por sorpresa, quizás debido a que “bajaron la guardia” y no se mantuvieron alertas, tal como sucedió durante los años 1978-1979, cuando la población porcina nacional fue sacrificada por completo para acabar con la PPA.

Veras, locuaz como siempre, aseguró que quizás “un 2%” de los cerdos existentes en el país son los que están enfermos.

El empresario no respaldó su afirmación con ninguna evidencia científica ni citó la fuente de su información de que solo el “2%” de los cerdos en RD están afectados por la PPA.

A pesar de la incertidumbre que afecta no solo a la población, sino a las autoridades, Veras invitó a la población

-“A que consuma cerdos (porque) no hay problemas porque la PPA no se transmite al humano.; no se transmite a la avicultura; no afecta a los pollos; no se transmite al ganado; no se transmite a otra raza; y es exclusivamente de la raza porcina”.

En consecuencia, dijo que quiere que “el pueblo esté tranquilo”.

José Veras, quien dijo que los cerdos enfermos son enterrados e incinerados por las autoridades, aseguró que:

-“Nosotros tenemos un cerdo de primera calidad genética”.