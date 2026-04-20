“La garantía está en el PRM”

Por José Liz

En la política, levantar un proyecto colectivo no es tarea de un día ni de una coyuntura pasajera. Requiere años de esfuerzo silencioso, sacrificios personales y, sobre todo, la voluntad compartida de muchos hombres y mujeres que creen en una misma causa. Construir siempre ha sido más difícil que destruir. Y, a veces, arrastrados por la intensidad del momento o por impulsos pasajeros, podemos abrir grietas sin siquiera proponérnoslo. Sin embargo, la historia política enseña que cada palabra y cada acción del presente terminan escribiendo las páginas del mañana.

Hoy, el momento que vive el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no convoca a la reacción impulsiva, sino a la reflexión serena y con visión de futuro. La fortaleza de esta organización no descansa en las individualidades ni en los protagonismos momentáneos, sino en el respeto a sus normas, en la institucionalidad y en la cultura de convivencia política que ha permitido sostener su crecimiento.

El artículo más importante de nuestros estatutos no es aquel que habla de cargos o jerarquías, sino el que, en su espíritu, preserva la unidad y garantiza la continuidad de un proyecto que hoy gobierna con la responsabilidad de procurar bienestar y estabilidad para el país.

En tiempos donde la política suele acelerarse, la prudencia debe convertirse en nuestra mejor herramienta. Cuidar la casa que tanto costó edificar no es solo un acto de lealtad partidaria, sino un compromiso con el futuro de la nación.

Que la sensatez, la empatía y el sentido de unidad guíen nuestros pasos. Porque cuando un partido entiende que su mayor fuerza está en lo que lo une, y no en lo que lo divide, se fortalece no solo como organización, sino como esperanza para todo un país.

[3:59 p. m., 20/4/2026] Darwin 996: Isidro Torres resalta impacto social del programa de titulación de Abinader: “Es justicia y dignidad para miles de familias dominicanas”

El dirigente social y político Isidro Torres, presidente del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Norte, valoró como un acto de justicia social y dignificación humana la entrega de 2,000 nuevos títulos de propiedad a familias del sector Domingo Savio, encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader.

Torres destacó que esta iniciativa forma parte de una política pública que busca saldar una deuda histórica con miles de familias dominicanas que durante décadas habitaron sus viviendas sin contar con la seguridad jurídica de ser propietarios.

“El presidente Luis Abinader ha demostrado con hechos que gobierna con sensibilidad social, pensando en los sectores más vulnerables. La titulación de tierras no es solo un documento; es tranquilidad para las familias, es patrimonio para sus hijos y es dignidad para comunidades enteras que por años vivieron en la incertidumbre”, expresó.

El dirigente político explicó que, a través de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, el Gobierno tiene proyectado entregar otros 8,000 títulos de propiedad a familias residentes en barrios populares como Gualey, Las Cañitas, 24 de Abril, Simón Bolívar, Capotillo, 27 de Febrero y Los Guandules, entre otros sectores de la zona norte del Distrito Nacional.

Torres resaltó que este programa gubernamental ha permitido que cerca de 175 mil familias dominicanas obtengan sus títulos definitivos, convirtiéndose en legítimas propietarias de sus viviendas, lo que a su juicio representa uno de los programas sociales de mayor impacto impulsados por la actual gestión.

“El presidente Abinader está construyendo un legado de inclusión y justicia social. Cuando una familia recibe su título de propiedad, recibe también estabilidad, oportunidades de desarrollo y la certeza de que su esfuerzo tendrá un futuro seguro”, sostuvo.

Finalmente, el dirigente del PRM afirmó que estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno con las causas más nobles del pueblo dominicano, fortaleciendo la confianza de las comunidades en un Estado que trabaja para reducir las brechas sociales y promover el bienestar colectivo.