La gestión hotelera se reinventa con el nacimiento de Lopesan Hotel Management

Por Raysa Feliz

● La experiencia, el compromiso y la creatividad de Lopesan Hotel Group se mezclan para crear una nueva forma de entender los modelos de gestión hotelera

● Lopesan Hotel Management (LHM) ofrece sus servicios a 22 hoteles, distribuidos en algunos de los principales destinos turísticos a nivel mundial

● Las alianzas estratégicas, con los partners más destacados del sector turístico, son esenciales para aportar agilidad y vanguardismo a la estructura de LHM

No es casualidad que el nacimiento de Lopesan Hotel Management (LHM) coincida con una época marcada por la incertidumbre social, política y económica. El actual escenario global obliga a la gestión hotelera a reinventarse y es precisamente en este momento en el que LHM da un paso al frente para transformar cada problema en una oportunidad, aportando las soluciones necesarias de cara a optimizar sus recursos al máximo y presentar nuevas fórmulas que sirvan para aprovechar cada gota de talento disponible.

La columna vertebral de LHM está apuntalada por la experiencia, el compromiso y la creatividad atesorada por Lopesan Hotel Group durante sus más de 50 años de existencia. En todo este tiempo, la compañía ha sido capaz de aglutinar a algunos de los mejores profesionales del sector turístico y conformar un equipo de trabajo de alta capacitación, que gracias al liderazgo de su CEO, Francisco López, y bajo la dirección general de José Alba, han logrado dar un enfoque disruptivo a los modelos de gestión hotelera.

La realidad que acompaña al negocio turístico siempre se ha caracterizado por su volatilidad, favoreciendo la apuesta de LHM por una estrategia consolidada a través de la creación de un entramado de alianzas sólidas y duraderas, que permiten tener una capacidad de reacción inmediata ante cualquier situación adversa y, al mismo tiempo, ofrecer la posibilidad de renovarse de forma continúa, fijando como objetivo prioritario el mantenerse a la vanguardia de las tendencias de la industria y continuar siendo competitivos en un entorno tan inestable.

El ecosistema de empresas que aporta agilidad e innovación al esqueleto de Lopesan Hotel Management (LHM), se nutre del know how de Lopesan Hotel Group y es capaz de analizar en detalle cada proyecto específico para propulsar su gestión comercial y mejorar la operativa, con los esfuerzos tecnológicos, la digitalización y la sostenibilidad como ejes centrales. En su compromiso por la excelencia, LHM ha conformado un pool de partners estratégicos con compañías especializadas en tres áreas clave como el Revenue Management, de la mano de Braintrust, la comunicación y el marketing, colaborando con la agencia 22GRADOS, y la I+D+i (innovación, desarrollo e innovación) aportados por Travel Tech School by Amadeus.

El éxito de la fórmula está garantizado, gracias a un paquete de herramientas de última generación y partners técnicos que aseguran la rentabilidad y la capacidad para superar los desafíos sociales, medioambientales y tecnológicos que afronta el actual negocio turístico. El estreno de LHM lleva asociado el lanzamiento de lopesanhotelmanagement.com, que se presenta como un canal de comunicación exclusivo destinado a establecer un vínculo directo con potenciales clientes. El claim Check-in into a new world abre la portada del sitio web y define a la perfección el mensaje aspiracional de Lopesan Hotel Management como parte del cambio en la gestión hotelera.

LHM en el mundo

Lopesan Hotel Management cuenta con presencia en algunos de los destinos turísticos más importantes del planeta, presentando un portafolio de marcas y un modelo organizativo de gestión centralizada que proporciona servicios a 22 hoteles en España, Alemania, Austria, República Dominicana y Tailandia, lo que supone la administración de más de 8.000 habitaciones y más de 5.000 trabajadores.

Uno de los valores añadidos que puede aportar LHM a cada nueva propiedad en gestión es la consolidación de los atributos de las marcas que dan color al portafolio de LHM. No existen dos viajeros iguales, por lo que cada hotel debe tener su propia seña de identidad. Independientemente de la marca a la que represente, todos los hoteles gestionados por LHM cuentan con la certificación Travelife. Un sello que avala el compromiso con el desarrollo sostenible de la compañía, gracias a la evaluación y verificación de los logros superados, en base a los estándares internacionales de Travelife, por cada una de las políticas verdes puestas en marcha. La apuesta por la sostenibilidad es un elemento diferenciador que no es negociable, protagonizando el núcleo concéntrico del que parten cada uno de los nuevos proyectos que eligen a Lopesan Hotel Management como gestora comercial.

Ampliando recursos en Alemania

La dilatada trayectoria de IFA by Lopesan Hotels acaba de iniciar una flamante y emocionante etapa con la apertura de su nueva oficina en las afueras de Berlín. Bajo la supervisión de Lopesan Hotel Management, este espacio ha sido constituido para ejercer de centro neurálgico de toda la operativa de los hoteles en Alemania y Austria, actuar de nexo de unión entre todos los establecimientos y plantear nuevos canales de comunicación que ayuden a simplificar la coordinación y ejecución de los proyectos que están por llegar.

Este nuevo escenario abre un amplio abanico de posibilidades como empresa de gestión, de cara a afrontar la tutela de otras propiedades multimarca y ampliar el rango de acción de LHM en el mercado europeo.