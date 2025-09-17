Por Angel Puello

La televisión sigue siendo el corazón palpitante de la comunicación masiva en la República Dominicana. A pesar del auge de las plataformas digitales, las compañías internacionales de medición televisiva siguen confirmando que la TV conserva un poder único: conecta hogares, informa, entretiene y, sobre todo, mantiene la credibilidad en los momentos decisivos. Sin embargo, este medio que tanto ha dado al país vive hoy un desafío crucial: la falta de incentivos, recursos y políticas públicas que reconozcan su importancia estratégica.

Defender la televisión y la radio no es nostalgia; es visión. La producción televisiva y radial genera empleo, fomenta la creatividad nacional, sostiene la identidad cultural y sirve como herramienta de cohesión social. Respaldarla desde el Estado no es un gasto: es una inversión en cultura, democracia y desarrollo económico. Por eso, hoy propongo una agenda ambiciosa, inspirada en más de 40 años como productor de tv y en experiencias internacionales exitosas, para que la Presidencia de la República y el sector privado lideren un programa de rescate y relanzamiento de la televisión y la radio dominicanas. Ojala que por lo menos una institucion pública que lea este articulo, tome la antorcha y se case con la gloria.

Iniciativas que Inspiran un Nuevo Futuro para la TV y la Radio

Créditos fiscales a productores audiovisuales locales. Los gobiernos de otros países han logrado multiplicar la producción nacional permitiendo que cada peso invertido en series, documentales o programas de calidad se traduzca en deducciones fiscales.

Fondos concursables para innovación televisiva y radial. Programas donde productores compiten por financiamiento con proyectos originales, garantizando pluralidad y calidad.

Exenciones arancelarias para equipos técnicos. Reducir a cero los impuestos sobre cámaras, consolas, micrófonos y software especializado estimula la modernización de la industria.

Fondos de coproducción internacional. Facilitar alianzas entre productores locales y extranjeros, ampliando mercados y generando divisas al país. El sector privado jugaría un papel estelar.

Subsidios por empleos creativos. Gobiernos de muchos paises han premiado a canales y productoras que contratan guionistas, editores y técnicos jóvenes, promoviendo la empleabilidad juvenil.

Más programas de formación continua. Becas y diplomados en producción audiovisual, periodismo televisivo y animación, impulsados con apoyo estatal.

Incentivos a la producción educativa y cultural. Subvenciones especiales a programas que difundan cultura, ciencia e historia nacional.

Apoyo a la digitalización de la señal. Planes gubernamentales han financiado la migración tecnológica hacia transmisiones digitales más eficientes y de mayor calidad. Ahora que ha llegado la tv digital a RD. existe una gran cantidad de canales de tv que no tienen los recursos para realizar la inversion que los lleven al mundo digital.

Fondos de emergencia para medios. En tiempos de crisis o desastres naturales, algunos países han creado fondos especiales para que la televisión y la radio no se apaguen.

Programas de acceso universal. Políticas que garantizan cobertura de señal gratuita en zonas rurales, evitando que comunidades enteras queden aisladas.

Subsidios a la exportación de contenido. Ayuda financiera a productores que logran colocar telenovelas, documentales o programas en mercados internacionales. La inversion privada es importante en esta iniciativa.

Premios estatales con dotación económica. Galardones financiados por el Estado para motivar la excelencia televisiva y radial.

Fondos de publicidad institucional equitativa. Una distribución justa de la publicidad estatal, garantizando que pequeños canales y emisoras también reciban apoyo.

Incentivos verdes. Apoyo a productoras que implementan prácticas sostenibles, como estudios con energía solar y equipos de bajo consumo.

Estímulos para la radio local. Programas de mayor apoyo a emisoras comunitarias que cumplen un rol clave en la información ciudadana y la cultura musical.

¿Por qué necesitamos este plan ahora?

Porque la televisión y la radio siguen siendo el foro de la democracia dominicana. Son el espacio donde los ciudadanos escuchan al gobierno, donde la oposición tiene voz, donde el artista local se da a conocer y donde el país se une en grandes eventos deportivos, culturales o noticiosos. Si no se fortalecen, corremos el riesgo de depender exclusivamente de señales extranjeras que no tienen compromiso alguno con nuestra identidad.

Apoyar la televisión y la radio es reconocer el valor de quienes han dedicado su vida a producir contenido: presentadores, camarógrafos, guionistas, productores, directores, técnicos, periodistas y creativos. Es garantizar que la próxima generación de talentos no tenga que emigrar para triunfar.

El Estado como coproductor del futuro

La televisión y la radio necesitan un aliado poderoso: la Presidencia de la República. Al aplicar un programa de incentivos amplio y moderno, el gobierno de turno y el que llegue en el 2028 pueden convertirse en el co productores del futuro de estos medios, asegurando que sigan siendo fuente de identidad, cultura y unidad nacional.

La visión es clara: rescatar la TV y la radio es rescatar parte esencial de lo que somos como pueblo. Este llamado no es solo para los políticos, sino para toda la sociedad: apoyar a los productores audiovisuales y radiales es apoyar la voz del país.

Si el Estado responde, los talentos sentirán que, por fin, tienen un verdadero defensor. Y entonces, la pantalla y las ondas hertzianas volverán a brillar con fuerza, como faros que iluminan nuestra historia y proyectan nuestro futuro. Para impulsar que se implementen en el pais iniciativas como las anteriores es que muchas veces pensamos que en el futuro debemos ser parte del poder politico.